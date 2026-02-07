वारवंडला मुंडवळ्या बांधून बजावले मतदानाचे कर्तव्य
हिर्डोशी, ता. ७ : वारवंड (ता.भोर) येथील अक्षय दिघे याने मुंडवळ्या बांधूनच मतदानाचे कर्तव्य बजावले. भोर तालुका पोलिस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर दिघे यांचे चिरंजीव अक्षय दिघे यांचा विवाह धावडी येथील संपत चव्हाण यांची कन्या कोमल हिच्याशी शनिवारी सायं ६:३० वाजता भोर येथे संपन्न झाला. नवरदेव अक्षय हे सध्या भोरमध्ये वास्तव्यास आहेत. त्यांचे मतदान वारवंड येथे आहे. शनिवारी लग्नादिवशी भोरवरून ३० किलोमीटर अंतरावरील मूळ गावी वारवंडला नवरदेवासह कुटुंबाने जाऊन सकाळी ग्रामदेवताचे दर्शन घेतले. देवाची हळद लावल्यानंतर वारवंड येथून वऱ्हाड निघण्यापूर्वी मुंडवळ्या बांधलेल्या नवरदेव अक्षय याने मतदान केले. त्यानंतर दिघे कुटुंबातील व्यक्तींनी आपले कर्तव्य बजावत मतदान केले. त्यानंतर भोरकडे मार्गस्थ झाले. यावेळी वडील सुधीर दिघे, आई सरिता दिघे, माजी सरपंच लक्ष्मण दिघे,उपसरपंच प्रदीप दिघे,शरद दिघे व नातेवाईक उपस्थित होते.
