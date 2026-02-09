भोर पंचायत समितीत भाजप, राष्ट्रवादीला समान यश
हिर्डोशी, ता.९ : भोर पंचायत समितीच्या आठपैकी चार जागेवर भाजपचे तर चार जागेवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी झाले. त्यामुळे भोरमध्ये शंकर मांडेकर व संग्राम थोपटे या आजी-माजी आमदारांच्या प्रतिष्ठेच्या लढाईत भाजप व राष्ट्रवादीला समान यश मिळाले आहे. भाजपने पहिल्यांदाच पंचायत समितीत शिरकाव केला आहे.
या निवडणुकीत राष्ट्रवादी व भाजपने आठही ठिकाणी उमेदवार दिले होते. तर शिवसेनेने पाच, शिवसेना ठाकरे गटाकडून चार तर काँग्रेस व अपक्ष यांच्याकडून प्रत्येकी दोन असे २९ उमेदवार रिंगणात होते. यापैकी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चार,भाजपचे चार उमेदवार निवडून आले तर इतर पक्षांना खातेही उघडता आले नाही. वेळू गणात भाजपच्या विजयी ज्ञानेश्वर पांगारे यांनी ठाकरे शिवसेनेच्या महेंद्र भोरडे यांचा १५३४ मताधिक्याने पराभव केला. तर राष्ट्रवादीचे अशोक वाडकर तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. नसरापूर गणात राष्ट्रवादीच्या विजयी विशाल कोंडे यांनी भाजपच्या अमोल शिळीमकर यांचा १२५५ मतांनी पराभव केला. तर ठाकरे शिवसेनेचे सचिन बांदल तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. भोंगवली गणात भाजपच्या विजयी रोहन बाठे यांनी अपक्ष अक्षय सोनवणे यांचा ४९८ मताधिक्याने पराभव केला. तर राष्ट्रवादीचे गणेश निगडे तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. कामथडी गणात राष्ट्रवादीच्या विजयी तृप्ती खुटवड यांनी भाजपच्या नीता इंगुळकर यांचा १८०६ मताधिक्याने पराभव केला. भोलावडे गणात राष्ट्रवादीच्या विजयी राजेश बोडके यांनी भाजपच्या काळूराम मळेकर यांचा २९४ मतांनी पराभव केला. शिंद गणात राष्ट्रवादीच्या विजयी मनीषा कंक यांनी भाजपच्या मनीषा पारठे यांचा २५४० मतांनी पराभव केला. उत्रौली गणातून भाजपच्या विजयी सुषमा चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीच्या सुनीता वरे यांचा ३८२२ मतांनी पराभव केला. तर कारी गणात भाजपच्या विजयी गीता आंबवले यांनी राष्ट्रवादीच्या सारिका कोंढाळकर यांचा २२५९ मतांनी पराभव केला. भोरचे सभापती पद हे सर्वसाधारण महिलेसाठी असून भाजप व राष्ट्रवादीला समान जागा मिळाल्याने सत्ता स्थापनेसाठी पेच निर्माण झाला आहे.
दोन माजी महिला जिल्हा परिषद सदस्यांचा पंचायत समितीत विजय
माजी जिल्हा परिषद सदस्या राहिलेल्या तृप्ती खुटवड व गीता आंबवले यांनी पंचायत समिती निवडणूक लढवून विजय मिळवला. माजी उपसभापती रोहन बाठे यांचा विजय झाला आहे. तर ज्ञानेश्वर पांगारे, विशाल कोंडे, राजेश बोडके, मनीषा कंक, सुषमा चव्हाण यांची पहिल्यांदाच पंचायत समितीवर निवड झाली आहे.
भोर पंचायत समिती पक्षीय बलाबल
२०१७ (सहा सदस्य)
राष्ट्रवादी -४
काँग्रेस- १
शिवसेना -१
२०२६ (आठ सदस्य)
भाजप - ४
राष्ट्रवादी - ४
