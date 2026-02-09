भोर पंचायत समिती निकाल
- वेळू गण
१)ज्ञानेश्वर पांगारे (भाजपा)-४६०२
२)महेंद्र भोरडे (ठाकरे सेना)-३०६८
३)अशोक वाडकर (राष्ट्रवादी)-२७४५
४) स्वप्निल शिंदे (शिवसेना)- २३७८
५) रोहिदास कोंडे (काँग्रेस)- ६६६
६) नोटा - १४९
- नसरापूर गण
१) विशाल कोंडे (राष्ट्रवादी)-५०७७
२)अमोल शिळिमकर (भाजपा)-३८२२
३)सचिन बांदल (ठाकरे सेना)-२८९८
४) प्रवीण धावले (शिवसेना)- २४५५
५) नोटा - १६९
- भोंगवली गण
१)रोहन बाठे (भाजपा)-५३९०
२)अक्षय सोनवणे(अपक्ष) -४८९२
३) गणेश निगडे(राष्ट्रवादी)- ३९९७
४) विकास चव्हाण (शिवसेना)- ११५७
५) राजेंद्र मोरे (अपक्ष)- ९०
६) नोटा - १५०
- कामथडी गण
१) तृप्ती खुटवड (राष्ट्रवादी)- ६९६५
२)निता इंगुळकर (भाजपा)- ५१५९
३) क्रांती धुमाळ(शिवसेना)- २४७१
४)मोनिका जाधव (ठाकरे सेना)- ४२१
५) वैशाली गाडे (काँग्रेस)- २७१
६)नोटा - २१३
- भोलावडे गण
१) राजेश बोडके (राष्ट्रवादी)- ५५७८
२)काळूराम मळेकर (भाजप)- ५२८४
३)अक्षय चव्हाण(शिवसेना)- १२७९
४) नोटा - २८७
- शिंद गण
१)मनिषा कंक (राष्ट्रवादी)- ६९१८
२) मनिषा पारठे (भाजप)- ४३७८
३) वैशाली साळुंके(ठाकरे सेना)- ११४१
४) नोटा -१८९
- उत्रौली गण
१) सुषमा चव्हाण(भाजप)- १०३२४
२) सुनिता वरे (राष्ट्रवादी)- ६५०२
३)) नोटा- १६४
- कारी गण
१) गिता आंबवले (भाजप)- ९१६७
२)सारिका कोंढाळकर (राष्ट्रवादी)- ६९०८
३)नोटा -१६७
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.