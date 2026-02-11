धोम-बलकवडी कालव्यात आढळला महिलेचा मृतदेह
हिर्डोशी, ता. ११ : भोर तालुक्यातील आंबवडे खोऱ्यातून जाणाऱ्या धोम-बलकवडी कालव्यात महिलेचा मृतदेह आढळून आल्याची घटना रावडी (ता. भोर) हद्दीत बुधवारी (ता. ११) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली आहे. राधिका सुरेश सावंत (वय अंदाजे ३५, रा. करंदी तर माहेर धोंडेवाडी, ता. भोर) असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याबाबत क्षमाकांत शंकर सासवडे (पोलिस पाटील रावडी ता. भोर) यांनी भोर पोलिस ठाण्यात माहिती दिली आहे.
भोर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चिखलगाव हद्दीत कालव्या शेजारी कपडे धुणाऱ्या महिलांना एक महिला कालव्यातून वाहत जाताना दिसली. महिला रावडी हद्दीकडे वाहत जात असल्याने त्यांनी तातडीने रावडी येथील ग्रामस्थांना कळवले. रावडी ग्रामस्थ तातडीने कालव्यावर गेले असता त्यांना महिला मृत अवस्थेत पाण्यात आढळून आली. स्थानिक व पोलिसांच्या मदतीने मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात आला.
भोर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक आण्णा पवार, पोलिस हवालदार यशवंत शिंदे, धर्मवीर खांडे यांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा केला. मृतदेह भोर उपजिल्हा रुग्णालय येथे शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला. यावेळी महिला पोलिस हवालदार वर्षा भोसले उपस्थित होत्या. पुढील तपास सहाय्यक फौजदार अशोक खुटवड करत आहेत.
