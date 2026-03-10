आरोग्य सेवेतून उभारला स्वाभिमानाचा संसार

हिर्डोशी, ता. १० : पतीच्या निधनानंतर खचून न जाता कर्नावड (ता. भोर) येथील अनिता काळूराम कुडपणे या आशा सेविकेने जिद्दीने स्वतःचे आयुष्य उभे केले आहे. गेल्या १६ वर्षांपासून आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून त्यांनी केवळ स्वतःचा उदरनिर्वाहच केला नाही, तर ग्रामीण भागात आरोग्याची ज्योतही तेवत ठेवली आहे.
कान्हवडी (ता.खंडाळा जि.सातारा) येथील माहेर असलेल्या ४३ वर्षीय अनिता यांचे शिक्षण दहावी झाले आहे. अनिता यांचा विवाह सन १९९६मध्ये झाला. मात्र, सन २००२मध्ये पतीचे निधन झाले. पदरी दोन वर्षांचा मुलगा आणि हाताला काम नसताना त्यांनी सुरुवातीला शेतमजुरी करून परिस्थितीचा सामना केला. सन २०१०मध्ये त्या कर्नावड गावात आशा सेविका म्हणून रुजू झाल्या. सुरुवातीला केवळ ५०० ते १००० रुपयांच्या तुटपुंज्या मानधनावर त्यांनी माता-बाल आरोग्य आणि लसीकरणाचे काम चिकाटीने केले. सुरुवातीला खूप आर्थिक चणचण भासत असल्याने मुलाला किंवा स्वतः आजारी पडल्यावर उसने पैसे घेऊन औषधोपचार केला. उसने घेतलेले पैसे शेतात मोलमजुरी करून फेडत असे. आर्थिक चणचण असतानाही त्यांनी मुलाचे शिक्षण पूर्ण केले. आशा सेविकेचे काम करून सुट्टीच्या दिवशी शेतात मजुरी आजही त्या करत आहेत.
आज त्यांचा मुलगा मंडप डेकोरेशनचा व्यवसाय व नोकरी करून त्यांना हातभार लावत आहे. या प्रवासात त्यांना भाऊ अशोक व हनुमंत कदम यांसह दीर, तसेच गटप्रवर्तक कविता आलगुडे आणि आंबवडे आरोग्य केंद्रातील सहकाऱ्यांचे पाठबळ मिळाले. आजही सुट्टीच्या दिवशी त्या शेतमजुरी करून स्वाभिमानाने जीवन जगत आहेत.
आशा सेविका पदामुळे मला खडतर काळात जगण्याचे बळ मिळाले. या कामातून समाजाची सेवा करण्याची संधी मिळाली, याचे समाधान मोठे आहे.
- अनिता कुडपणे, आशा सेविका, कर्नावड
