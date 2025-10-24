नारायणगाव परिसरात अर्धा तास मुसळधार
नारायणगाव, ता. २४ : जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव परिसरात शुक्रवारी सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास सुमारे अर्धा तास मुसळधार पाऊस झाला.
नारायणगाव, वारूळवाडी, मांजरवाडी, येडगाव परिसरात ऑक्टोबर महिन्यात १५, १६ व २१ रोजी दुपारी साडेतीन ते चारच्या सुमारास मुसळधार पाऊस झाला होता. त्यानंतर आज (ता. २४) पुन्हा दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास मुसळधार पाऊस झाला. सतत पाऊस पडत असल्याने शेतकरी वर्गामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सततचा पाऊस व ढगाळ वातावरण यामुळे द्राक्ष उत्पादकांच्या चिंतेत भर पडली आहे. फुल शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. झेंडूवर करपा रोगाचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. मे महिन्यापासून ऑक्टोबर अखेरपर्यंत सातत्याने पाऊस पडत असल्याने शेती व्यवसाय धोक्यात आला आहे. बिबट्याच्या भीतीमुळे त्रस्त झालेले शेतकरी आता सतत पडणाऱ्या पावसामुळे शेतमालाचे नुकसान झाल्याने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शेतकऱ्यांचे पुढील वर्षभराचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे.
