जुन्नर तालुक्याच्या विकासात अजित दादांचे मोठे योगदान
नारायणगाव, ता. २८ : जुन्नर तालुक्याच्या विविध विकासकामांसाठी २०१९ ते २०२४ दरम्यानच्या पाच वर्षांत माजी आमदार अतुल बेनके यांच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ३ हजार ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. यामध्ये प्रामुख्याने आरोग्य, दळणवळण, प्रशासकीय इमारत बांधकाम आदी कामांचा समावेश आहे. यामधील सुमारे ७० ते ८० टक्के कामे पूर्ण झाली असून, काही विकासकामे प्रगतिपथावर आहेत. जुन्नर तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे मोठे योगदान राहिले आहे.
काही ठळक विकासकामे (कंसात निधी) : चिल्हेवाडी पाइपलाइन (११० कोटी रुपये), घाटघर ते निमगाव सावा रस्ता (३०८ कोटी रुपये), शिवनेरी परिसर विकास (३० कोटी रुपये), ओतूर, जुन्नर, नारायणगाव पोलिस ठाणे, ओतूर ग्रामीण रुग्णालय इमारत बांधकाम (प्रत्येकी पाच कोटी रुपये), नारायणगाव ग्रामीण रुग्णालय (१०० कोटी रुपये), येडगाव येथील क्रीडा संकुल (१० कोटी रुपये), जुन्नर अभ्यासिका (दीड कोटी रुपये), जुन्नर नगरपालिका हद्दीतील विकासकामे (६८ कोटी रुपये), नारायणगाव अंतर्गत रस्ता, खोडद- वारूळवाडी रस्ता, जुन्नर न्यायालय इमारत बांधकाम (प्रत्येकी पाच कोटी रुपये), जुन्नर प्रशासकीय इमारत बांधकाम (३७ कोटी रुपये), जुन्नर ग्रामीण रुग्णालय (१२५ कोटी रुपये मंजूर : जागेअभावी काम प्रलंबित), हिरडा कारखाना (दोन कोटी रुपये) यांसह विविध रस्त्यांची कामे, बिबटसंदर्भातील उपाययोजना, नळ पाणीपुरवठा योजना, वीज उपकेंद्र आदींसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून विना व्याज पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले.
