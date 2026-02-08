जुन्नरमध्ये आधी नोट अन् दारूचा घोट
नारायणगाव, ता.८ : निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव, आपले पवित्र मत देऊन आपल्या भागातील योग्य लोकप्रतिनिधी निवडणे मतदार राजाच्या हातात असते. मात्र दिवसेंदिवस या उत्सवाला गालबोट लागत असून प्रामुख्याने वाडी वस्ती व झोपडपट्टीतील मतदारराजा विकला जात असल्याचे दिसून येत आहे. आधी नोट, त्यासोबत दारूचा घोट व बिर्याणी त्यानंतरच वोट अशी परिस्थिती जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत जुन्नर तालुक्यातील बहुतेक गट व गणात शनिवारी (ता. ७) दिसून आली आहे. मतदार राजाची इच्छा पुरवताना उमेदवार व कार्यकर्ते यांना शुक्रवारची रात्र जगावी लागली. पैसे वाटपाचे काम शनिवारी पहाटेपर्यंत सुरू असल्याची चर्चा होती.
नऊ वर्षानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक होत असल्याने ही निवडणूक चुरशीची झाली असल्याचे निवडणूक प्रचारावरून दिसून आले. जुन्नर तालुक्यात बहुतेक गट व गणात राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व शिवसेना या पक्षांच्या उमेदवारांत दुरंगी व काही ठिकाणी तिरंगी लढत झाली. जिल्हा परिषद उमेदवारांसाठी ९ लाख रुपये तर पंचायत समिती उमेदवारासाठी ६ लाख रुपये खर्चाची मर्यादा होती. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर मागील तीन महिन्यापासून संभाव्य उमेदवारांनी प्रचार सुरू होता. होम मिनिस्टर,महिला मेळावे आदी कार्यक्रमाचे घेऊन मोठ्या प्रमाणात भेटवस्तू, लकी ड्रॉ द्वारे स्कुटी,इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचे वाटप करण्यात आले. या निमित्त जेवणावळी घालण्यात आल्या. यासाठी निवडणुकीपूर्वीच उमेदवारांचा लाखो रुपयांचा खर्च झाला. चुरशीच्या निवडणुकीत ग्रामीण भागातील वाडी वस्ती, आदिवासी भाग, झोपडपट्टी भागातील एक गठ्ठा मते मिळविण्याकडे बहुतेक उमेदवारांचा कल होता.
१०० मतदार व ३०० किलो बिर्याणी वाटप
वारूळवाडी व नारायणगाव गणात मतदानाच्या अगोदर तीन दिवस रोज बिर्याणीचे वाटप केले जात होते. वारूळवाडी येथील शंभर लोकवस्ती असलेल्या वाडीत तीन उमेदवारांनी प्रत्येकी १०० किलो चिकन बिर्याणीचे वाटप करण्यात आले. १०० मतदार व ३०० किलो बिर्याणी वाटप असे चित्र दिसून आले. बिर्याणी वर ताव मारल्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळनंतर मतदार स्वतः उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडे मोबाईलवर संपर्क साधून पैसे व दारूची मागणी करत होते. काही भागात प्रत्येक मतदाराला दारूची बाटली व त्यासोबत ५०० ते १००० रुपयांचे वाटप शुक्रवारी रात्री करण्यात आले. काही मतदारांनी दोन ते तीन उमेदवारांकडून लक्ष्मी दर्शनाचा व मद्याचा लाभ घेतला. एक गठ्ठा मतदानासाठी पैशांचे वाटप केल्याने काही उमेदवारांचा खर्च कोट्यवधींचा झाला असल्याची चर्चा आहे; मात्र या प्रकारामुळे यापुढे निवडणुकीला उभे राहायचे किंवा नाही असा प्रश्न काही उमेदवारांनी उपस्थित केला.
भरारी पथके नावालाच
लोकशाहीचा उत्सव निर्भयपणे व शांततेत पार पाडावा. मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी निवडणूक विभाग सतर्क असतो. गैरप्रकार टाळण्यासाठी भरारी पथकांची नेमणूक केलेली असते. पोलिसांचीही गस्त सुरू असते;मात्र या यंत्रणा तक्रार आल्याशिवाय कारवाई करत नसल्याचे दिसून येते.
