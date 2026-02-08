येडगावात केबल चोरट्यांचा धुमाकूळ
नारायणगाव, ता. ८ : येडगाव धरण जलाशयात असलेल्या इंदिरानगर, खंडोबा माळ परिसरातील सुमारे ४० कृषीपंपांच्या सुमारे चार हजार फूट लांबीच्या १० लाख रुपये किमतीच्या केबल चोरट्यांनी रविवारी (ता. ८) पहाटेच्या सुमारास चोरून नेल्या. केबल चोरीची ही मागील १५ दिवसातील ही दुसरी घटना आहे.
सततच्या केबल चोरीमुळे या भागातील शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. पोलिसांनी केबल चोरी करणाऱ्या टोळीचा छडा लावून या दुष्टचक्रातून आमची सुटका करा, अशी विनवणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. येडगाव (ता. जुन्नर) ग्रामपंचायत हद्दीतील इंदिरानगर, कैलासनगर, हांडे मळा, गणेशनगर, खंडोबाचे माळ, दोन देवळे परिसरात शेतकऱ्यांच्या सुमारे ४०० कृषी उपसा जलसिंचनेचे कृषीपंप येडगाव धरण जलाशयात आहेत. धरणातील आवर्तन सुरू झाल्यामुळे कृषीपंपाच्या केबल उघड्या पडतात. प्रत्येक कृषी पंपाला सुमारे १०० ते १५० मीटर लांबीची केबल जोडलेली असते. पंधरा दिवसांपूर्वी इंदिरानगर परिसरातील १० ते १२ कृषी पंपांच्या केबल चोरीला गेल्या होत्या. शेतकऱ्यांनी नवीन केबल खरेदी करून कृषीपंप सुरू केले होते. शनिवारी (ता. ७) मध्यरात्री ते रविवारी (ता. ८) पहाटेच्या सुमारास इंदिरानगर, खंडोबा माळ परिसरातील राजेंद्र गावडे, विकास गावडे, शरद नेहरकर, राजू नेहरकर, पप्पू गावडे, विलास भोर यांच्यासह ३० शेतकऱ्यांच्या सुमारे ४० कृषीपंपांच्या केबल चोरट्यांनी चोरून नेल्या. वारंवार होणाऱ्या केबल चोरीमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. केबल चोरीमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. केबल चोरी झाल्यानंतर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली जाते. मात्र, केबल चोरांचा कायमस्वरूपी छडा लावण्यात पोलिसांना यश येत नाही. घटनास्थळी भेट देऊन नारायणगाव पोलिसांनी पाहणी केली, अशी माहिती शरद नेहरकर यांनी दिली.
येडगाव धरणाची पाणी पातळी कमी झाल्यानंतर केबल चोरीच्या घटना होतात. वर्ष २०२२पासून सातत्याने या भागातील शेतकऱ्यांच्या केबल चोरीला जात आहेत. मागील चार वर्षात लाखो रुपयांचा भुर्दंड शेतकऱ्यांनी सहन केला आहे. केबल चोरट्यांचा पोलिस बंदोबस्त करू शकत नसल्याने न्याय कोणाकडे मागायचा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. धरण परिसर निर्जन व बिबट प्रवण असल्यामुळे शेतकऱ्यांना पहारा देता येत नाही. याचा फायदा चोरटे घेत आहेत.
- गुलाबराव नेहरकर, माजी सरपंच, येडगाव
