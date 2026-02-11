नगरपालिकेतील यशाची पुनरावृत्ती करण्यात अपयश
रवींद्र पाटे : सकाळ वृत्तसेवा
नारायणगाव, ता. ९ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रचार सभा घेऊन प्रचाराचा धुराळा उडवला होता. मात्र, जुन्नर तालुक्याचा अपवाद वगळता पुणे जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात शिवसेनेला अपेक्षित यश मिळाले नाही. पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात जिल्हा परिषद गटात एकूण पाच, तर गणात अकरा सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे या भागातील शिवसेनेच्या नेत्यांना आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.
नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत उत्तर पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, मंचर, खेड व चाकण नगरपालिकेत शिवसेनेचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार निवडून आले होते. या चारही नगरपालिकेवर शिवसेनेचा भगवा फडकवण्यात यश आल्यामुळे शिवसेनेमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले होते. नगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारानिमित्त मुख्यमंत्री शिंदे यांनी प्रचार सभा घेतल्या होत्या. त्याचा लाभ नगरपालिका निवडणुकीत झाला होता. यामुळे शिवसेनेची ताकद पुणे ग्रामीणमध्ये वाढली असल्याने शिवसेनेमध्ये इनकमिंग वाढले होते. याचा राजकीय लाभ जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत घेता येईल, या भावनेने जुन्नर तालुक्यातील राष्ट्रवादीचे काही पदाधिकारी व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे तालुकाप्रमुख माउली खंडागळे यांच्यासह सह इतर पदाधिकाऱ्यांनी शिवसेनेत प्रवेश करून जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची उमेदवारी मिळवली होती.
पुणे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातून एकूण ३८ जिल्हा परिषद गटात व ७२ पंचायत समिती गणामध्ये शिवसेनेने उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे केले होते. आमदार शरद सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तर पुणे जिल्ह्यात जोरदार प्रचार मोहीम राबवली होती. प्रचाराच्या निमित्ताने जुन्नर, आंबेगाव, खेड तालुक्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा झंझावाती दौरा झाला. नगरपालिका निवडणुकीनंतर सलग दुसऱ्यांदा त्यांचा उत्तर पुणे जिल्ह्यात दौरा झाल्याने शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले होते. मात्र, निकालावरून ग्रामीण भागातील मतदारांनी त्यांना नाकारले असल्याचे दिसून आले.
पक्षबांधणीची गरज
जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात जिल्हा परिषद गटात लढवलेल्या ३८ जागांपैकी जुन्नर तालुक्यात तीन गटात, आंबेगाव तालुक्यात एका गटात व हवेली तालुक्यात एका गटात, असे पाच उमेदवार विजयी झाले आहेत. तर गणात लढवलेल्या ७२ जागांपैकी जुन्नर तालुक्यात आठ, खेड तालुक्यात एक व पुरंदर तालुक्यात दोन, असे एकूण ११ उमेदवार निवडून आले आहेत. या निवडणुकीत शिवसेनेला अपेक्षित यश मिळाले नाही. नगरपालिकेच्या यशानंतर काही दिवसातच झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मोठे अपयश आल्याने शिवसेना नेतृत्वाला पक्षबांधणीसाठी विचार करावा लागणार आहे.
