जुन्नरमधील दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र राहणार
नारायणगाव, ता. १४ : ‘‘उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सल्ल्यानेच व खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जुन्नर तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक दोन्ही राष्ट्रवादी काँगेस व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाने एकत्रितपणे लढवली आहे. राज्यात दोन्ही राष्ट्रवादीचे विलिनीकरण होईल किंवा नाही याबाबत मला माहिती नाही. मात्र, यापुढे जुन्नर तालुक्यात आम्ही दोन्ही राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्रपणे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे,’’ अशी माहिती माजी आमदार अतुल बेनके यांनी दिली.
माजी आमदार वल्लभ बेनके यांची पुण्यतिथी व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी नारायणगाव येथे कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रवादी व शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य, कृषी उपसंचालकपदी निवड झाल्याबद्दल रचना कोल्हे व दिव्या भोर यांचा सत्कार अतुल बेनके, जुन्नर बाजार समितीचे सभापती संजय काळे, संभाजी तांबे, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शरद लेंडे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश आमले, तुषार थोरात, अनंतराव चौगुले, देवराम लांडे, तुळशीराम भोईर यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्यावेळी बेनके, काळे, लेंडे, शिवसेना ठाकरे पक्षाचे नेते संभाजी तांबे यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले.
बेनके म्हणाले, ‘‘अजित पवार यांच्या सल्ल्यानुसार जुन्नर तालुक्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकत्र येऊन घड्याळ चिन्हावर लढवल्या. मी व डॉ. अमोल कोल्हे स्थानिक स्वराज संस्था एकत्रितपणे लढलो आहोत. मी जयपराजयाचा विचार न करता विकासाचा दृष्टिकोन ठेवून अजित पवार यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला होता. विधानसभा निवडणुकीत माझा पराभव झाला असला तरी माझा कोणावर रोष नाही. मतविभागणी टाळण्यासाठी जुन्नरमधील दोन्ही राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यापुढे एकत्र राहण्याचे ठरवले आहे. वल्लभ बेनके व अजित पवार यांचे शिस्तीचे व विकासाचे राजकारण करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ज्यांनी अजित पवार यांचे आदेश पाळले नाहीत, त्यांना पक्षात पुन्हा स्थान दिले जाणार नाही.’’
तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष विकास दरेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.