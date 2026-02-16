नारायणगाव परिसरात वीजेचा लपंडाव
नारायणगाव, ता. १६ : सतत खंडित होणाऱ्या व कमी दाबाच्या वीजपुरवठ्यामुळे नारायणगाव, वारूळवाडी, आनंदवाडी, सावरगाव परिसरातील शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. मागील आठ दिवसापासून ही समस्या सुरू आहे.
वीज पुरवठ्याच्या समस्येमुळे सहा शेतकऱ्यांचे कृषिपंप जळाले असून, शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात पिकांच्या सिंचनावर परिणाम झाला आहे. याचा फटका कांदा, गहू या प्रमुख पिकांसह भाजीपाला पिकांना बसला आहे. वारंवार तक्रार करूनही नारायणगाव व जुन्नर येथील महापारेषणचे अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
जुन्नर तालुक्यात यावर्षी कांदा व गहू पिकाची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. ही पिके परिपक्व होण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. या पिकांना अजून दोन पाण्याची गरज आहे. मात्र, मागील आठ दिवसांपासून नारायणगाव, वारूळवाडी, आनंदवाडी व सावरगाव परिसरातील वैष्णव धाम, पारुंडे भागातील कृषिपंपांना केला जाणारा वीजपुरवठा दिवसभरात १० ते १५ वेळा खंडित होत आहे. त्याचबरोबर वीजपुरवठा कमी दाबाने होत असल्याने कृषिपंप सुरू होत नाहीत. कृषी पंप जळण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. अनियमित व कमी दाबाच्या वीजपुरवठ्यामुळे नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील खैरे मळा शिवारातील राजेंद्र वाजगे, लक्ष्मण वाजगे, श्रीकांत मोरे, संदीप वायाळ यांचे तर वैष्णवधाम येथील विशाल बुचके, दिनकर बुचके यांचे कृषी पंप जळून लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
याबाबत नारायणगाव येथील महापारेषणचे उपकार्यकारी अभियंता अनिल मूर्दंडगौडा यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
सावरगाव फिडर अंतर्गत येणाऱ्या चिमणवाडी परिसरात मागील एक महिन्यापासून अनियमित कमी दाबाने वीजपुरवठा होत आहे. वीजपुरवठ्याअभावी वेळेत सिंचन करता येत नसल्याने रब्बी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. याबाबत नारायणगाव कार्यालयात वारंवार तक्रार केली आहे. मात्र परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही.
- राजेंद्र मेहेर, माजी सरपंच, वारूळवाडी
मूर्दंडगौडा हे रजेवर आहेत. अनियमित व कमी दाबाच्या वीजपुरवठ्या बाबत संबंधित विभागाशी संपर्क साधून माहिती घेऊन उपाययोजना केल्या जातील.
- बी. एस. बिराजदार, शाखा अभियंता
