नारायणगावात दीड लाखांची रक्कम लंपास
नारायणगाव, ता. १८: दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील शेतकरी मच्छिंद्र बापू लोखंडे (वय ६२, रा.दरंदळे मळा, नारायणगाव) यांची दीड लाख रुपयांची रोख रक्कम असलेली पिशवी चोरून नेली. ही घटना सोमवारी (ता. १६) सायंकाळी पाचच्या सुमारास नारायणगा-जुन्नर रस्त्यावर आठवडे बाजार येथे घडली. या प्रकरणी लोखंडे यांनी नारायणगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. या प्रकरणी अज्ञात दोन चोरट्यांच्या विरोधात नारायणगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती साहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली. दरम्यान, चोरटे जुन्नरच्या दिशेने मोटरसायकलवर भरधाव वेगाने निघून गेले. सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी केली असता या मोटरसायकलला नंबर नसल्याचे आढळून आले.
