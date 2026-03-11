कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड
नारायणगाव, ता. ११ : इराण-इस्राईल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा खंडित झाल्याने जुन्नर तालुक्यातील हॉटेल, वेल्डिंग व केटरिंग व्यवसाय बंद पडण्याची वेळ आली आहे. यामुळे हजारो कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला असून, घरगुती गॅससाठीही केंद्रांवर रांगा लागत आहेत.
तालुक्यात ४ मार्चपासून व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा पूर्णपणे बंद आहे. तालुक्याला महिन्याला सहा हजार सिलिंडरची गरज असताना पुरवठा नसल्याने हॉटेल, ढाबे, वडापाव केंद्र आणि घरगुती खानावळी बंद झाल्या आहेत. याचा मोठा फटका विद्यार्थी व कामगारांना बसत आहे. अष्टविनायक गॅस एजन्सीचे शिवाजी काळे व रूपेश शहा यांनी सांगितले की, मागणी व पुरवठ्यातील तफावतीमुळे भीतीचे वातावरण असले तरी घरगुती गॅसची टंचाई जाणवणार नाही.
खाद्यपदार्थांच्या दरात वाढ
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. घरगुती गॅस ८५६ रुपयांवरून ९१६, तर व्यावसायिक सिलिंडर १७५२ रुपयांवरून १८९५ रुपयांवर पोहोचला आहे. टंचाईचा फायदा घेत व्यावसायिक सिलिंडरची काळ्या बाजारात तीन ते चार हजार रुपयांना विक्री होत असल्याची माहिती एका व्यावसायिकाने दिली. इंधन दरवाढीमुळे खाद्यपदार्थांचे भावही ५ ते १० टक्क्यांनी वाढले आहेत.
