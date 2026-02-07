मतदारांसाठी स्वागत कक्ष, सेल्फी पाँईट
नसरापूर, ता. ७ : मतदान करताना मतदारांचा मोठा उत्साह दिवसभरात दिसून आला. प्रशासनाच्या वतीने काही मतदान केंद्रावर स्वागत कक्ष, सेल्फी पाँईटची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याचा अनेक नवमतदारांनी पहिल्यामतदानाची आठवण सेल्फी काढून जतन केली.
नसरापूरसह भोर तालुक्यात सर्वच मतदारांमध्ये सकाळपासून उत्साह होता. नसरापूर येथे प्रशासनाच्या वतीने मतदारांसाठी स्वागत कक्ष तसेच सेल्फी पाँईटची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्या ठिकाणी अनेक नवमतदारांनी सेल्फी फोटो काढले, इतर गावांमध्ये मतदारांना मतदार यादीमधील क्रमांक पाहण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी बीएलओ यांनी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करून केले या शिवाय मतदरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय, ज्येष्ठ व दिव्यांग मतदरांसाठी व्हीलचेअरची व्यवस्था करण्यात आली होती तर काही ठिकाणी मतदारांना उन्हापासून संरक्षणासाठी मंडप देखील घालण्यात आला होता.
अशा पुरविल्या सुविधा
- प्रशासनाबरोबर उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी देखील मतदारांची बडदास्त
- आजारी, ज्येष्ठ मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत पोहचवण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था
- मतदार यादीमधील नाव पाहण्यासाठी सर्वच पक्षांचे बूथ
- कोठेही अनुचित प्रकार न घडता मतदान शांततेत पार
- बुथवरच कार्यकर्त्यांना भेळ, नाष्टा
