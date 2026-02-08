नसरापूरमध्ये ज्वेलर्सचे दुकान फोडण्याचा प्रयत्न फसला
नसरापूर, ता. ८ : नसरापूर येथील ज्वेलर्सच्या दुकानाचे कुलूप जाळून तोडण्याचा आणि शटर उचकटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोन चोरट्यांना नसरापूर येथील तरुणांनी रंगेहाथ पकडून राजगड पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
या प्रकरणी ज्वेलर्सचे मालक प्रशांत सोनार (रा. नसरापूर) यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्या नुसार इरफान रफिक शेख (वय २१, रा. पुणे कॅम्प) आणि प्रज्वल प्रदीप ओव्हाळ (वय १९, रा. भवानीपेठ पुणे) या दोन चोरट्यांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे.
नसरापूर-चेलाडी रस्त्यावर असलेल्या पीएस ज्वेलर्स या सोन्या चांदीच्या दुकानात हा प्रकार घडला. रात्री अडीच वाजण्याच्या सुमारास अझर तांबोळी आणि त्यांचे मित्र येथून चालले असताना त्यांना दुकानासमोर काही संशयास्पद हालचाली निदर्शनास आल्यावर त्यांनी गाडी थांबवून कोण आहे असे विचारले. तेथील चोरटे पळण्याच्या तयारीत असताना त्यांना ताब्यात घेतले ते शटर उचकटण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे समजताच दोन्ही चोरट्यांना तांबोळी यांनी राजगड पोलिसांच्या ताब्यात दिले.
राजगड पोलसांनी दोन्ही आरोपींना अटक करून न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. पुढील तपास पोलिस हवलदार प्रधान करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.