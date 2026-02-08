कामथडीत वाहनांचा विचित्र अपघात
नसरापूर, ता. ८ : पुणे-सातारा महामार्गावरील कामथडी (ता.भोर) येथे वाहनाने अचानक ब्रेक दाबल्याने रविवारी (ता.८) दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास एका मागोमाग सहा वाहने एकमेकांना धडकली. यामुळे सर्व वाहनांचे मोठे नुकसान झाले. सुदैवाने या अपघातात कोणीही जखमी झाले नाही.
महामार्गावर सातारा ते पुणे लेनवर वाहनांची मोठी गर्दी होती. यावेळी कामथडी हद्दीतील उड्डाणपुलावर पुढील मोटारीने ब्रेक दाबत अचानक वेग कमी केला. त्याच्या मागे दुसरी मोटार पुढील मोटारीला धडकली. त्यानंतर मागील दोन मोटारी एकमेकांना मागून धडकल्या. यावेळी मागे असलेली प्रवासी बस एका मोटारीला जोरदार धडकली. त्यामुळे मोटारीचे मागून व पुढून दोन्ही बाजूने मोठे नुकसान झाले.
या अपघाताने उड्डाणपुलावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली. मात्र, येथून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या राजगड पोलिस ठाण्यातील एकही कर्मचारी अपघातस्थळी आले नाहीत. शेवटी वाहनचालकांनीच वाहतूक सुरळीत केली.
