हडपसर ते न्हावरे बससेवा सुरू
न्हावरे, ता. २४ : पुणे महानगर परिवहन महामंडळने हडपसर ते न्हावरे (ता. शिरूर) या दरम्यान महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर, हडपसर डेपोचे व्यवस्थापक मनोहर पिसाळ व विद्यार्थ्यांच्या हस्ते झेंडा दाखवून बससेवेचा प्रारंभ करण्यात आला.
शिरूर तालुक्यात न्हावरे गाव मध्यवर्ती ठिकाणी असून, परिसरातील गावातील विद्यार्थी, व्यापारी, शेतकरी व प्रवासी यांना चौफुला, उरुळी कांचन, लोणी काळभोर, हडपसर, पुणे आदी ठिकाणी जाण्यासाठी थेट बसची सोय नव्हती. त्यामुळे या मार्गावरून बस सुरू व्हावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. प्रवाशांची मागणी व गरज लक्षात घेऊन निंबाळकर यांनी संबंधित विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्याला यश येऊन नुकताच बससेवेला प्रारंभ झाला आहे. या बसमुळे न्हावरे परिसरातील निर्वी, कोळगाव डोळस, आंधळगाव, नागरगाव, आलेगाव पागा, रांजणगाव सांडस त्याचबरोबर सालुमालु पारगाव, नानगाव, केडगाव ता. (दौंड) या परिसरातील प्रवाशांना फायदा होणार आहे. यावेळी आगार व्यवस्थापक विक्रम शितोळे, सरपंच कमल कोकडे, गौतम कदम, सुभाष कोकडे, राजेंद्र कोरेकर, सुभाष कांडगे, दिनेश दरेकर, सागरराजे निंबाळकर, महादेव जाधव, उत्तम कदम, दादासाहेब मारणे, नितीन खंडागळे, महादेव जाधव, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष सुनील कदम, नागेश निंबाळकर, बापूसाहेब काळे, अरुण तांबे, अमोल कांगूणे, सागर खंडागळे, दीपक कोकडे, बिरदेव शेंडगे, सुरेश कोरेकर, संदीप यादव, लालासाहेब कोकरे, मल्लिकार्जुन विद्यालयाचे प्राचार्य रामदास सानप, प बाळासाहेब जाधव, संदीप खंडागळे, अजित जाधव, लालासाहेब कोरेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. संभाजी बिडगर यांनी सूत्रसंचालन केले.
02363
