ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला धडकून न्हावरे येथे तरुणाचा मूत्यू
न्हावरे, ता. ५ ः शिरूर-न्हावरे रस्त्यावर न्हावरे नजिकच्या हॉटेल महाराजाजवळील रस्त्यावर उभ्या उसाने भरलेल्या ट्रॅक्टरच्या ट्रॉलीला पाठीमागून धडकून दुचाकीवरील युवकाचा मृत्यू झाला. या घटनेची नोंद शिरूर पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे. अपघातास कारण ठरलेल्या अज्ञात ट्रॅक्टर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेत सार्थक बाळासाहेब शेरकर (वय १९, सध्या रा. सरदवाडी, ता.शिरुर, मूळ रा. तराळवाडी, ता.पारनेर, जि. अहिल्यानगर) या तरुणाचा मृत्यू झाला.
घटनेची फिर्याद मयताचे वडील बाळासाहेब शेरकर यांनी दाखल केली. या घटनेबाबत शिरूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. ४) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास सार्थक शेरकर हा केडगाव-चौफुला (ता. दौंड) येथून आपले काम उरकून घरी (सरदवाडी) परत येत असताना वाटेत न्हावरे येथील हॉटेल महाराजाजवळ उसाने भरलेली ट्रॅक्टर ट्रॉली उभी होती. ट्रॉलीला मागच्या बाजूस रिफलेकटर नसल्याने अंधारात दुचाकी थेट पाठीमागून तिला धडकली. यामध्ये दुचाकीवरील सार्थक हा गंभीर जखमी झाला. पुढील उपचारासाठी सार्थकला न्हावरे येथील ग्रामीण रुग्णालयात त्वरित दाखल करण्यात आले होते. परंतु अपघातात जास्त मार लागल्याने त्याचा अखेर मृत्यू झाला.
