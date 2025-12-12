वळती येथे बछडा पिंजऱ्यात अडकला
निरगुडसर, ता. १२ : वळती (ता.आंबेगाव) येथील थिटे मळ्यात शुक्रवार (ता.१२) पहाटे नर जातीचा आठ महिन्याचा बछडा जेरबंद झाला.
वळती परिसरात दोन पिंजरे लावण्यात आले आहेत. थिटे मळ्यात बिबट्याचा वावर वाढल्याने गोविंद गांजवे यांच्या शेतात गुरुवारी (ता.११) सायंकाळी बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावला होता, अखेर शुक्रवार (ता.१२) पहाटे आठ महिन्यांचा बछडा वनविभागाच्या पिंजऱ्यात अडकला. शुक्रवारी सकाळी बिबट्या अडकल्याची माहिती मिळताच वनपाल फुलमाळी, शरद जाधव आणि रेस्क्यू टीम दाखल होऊन बिबट्याचा बछडा ताब्यात घेतले.
