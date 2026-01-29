निरगुडसर परिसरात प्रचार यंत्रणा बंद
निरगुडसर, ता. २९ : आंबेगाव तालुक्यातील निरगुडसर, भराडी, जवळे, शिंगवे, वळती, रांजणी, नागापूर, जाधववाडी, थोरंदळे गावांमध्ये अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर दुसऱ्या दिवशीही बंद पाळण्यात आला. सर्वच पक्षांनी प्रचार यंत्रणा बंद ठेवून आपली श्रद्धांजली वाहिली.
निरगुडसर परिसरातील सर्व दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची प्रचार फेऱ्या, मेळावे सुरू आहे. प्रचाराला लागलेले सर्व पक्षांनी आपली सर्व वाहने बंद करून नियोजित प्रचार सभा बंद करण्यात आल्या. निरगुडसर येथील माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या निरगुडसर गावाशी अजित पवार यांचे खूप घनिष्ठ संबंध होते. या घटनेमुळे निरगुडसर गावावर शोककळा पसरली आहे.
