नीरा नरसिंहपूरला सहस्त्रचंडी याग
नीरा नरसिंहपूर, ता. २५ : शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त सहस्त्रचंडी यागाचे अकरा दिवस विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहेत. तसेच अष्टमीला अग्निस्थापना, नवग्रह, पिठदेवता, सप्तशतीपाठ हवनाने आरंभ करून विजयादशमीला पुर्णाहुतीने कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे. त्यानिमित्त दररोज आरती, महाप्रसादाचे आयोजन केले आहे.
नीरा नरसिंहपूर येथे शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त सहस्त्रचंडी यागाचे आयोजन लक्ष्मी नरसिंह देवस्थान ट्रस्ट, लक्ष्मी नृसिंह अन्नछत्र मंडळ, समस्त पूजाधिकारी मंडळ, लक्ष्मी नरसिंह देवस्थान, ग्रामस्थ आणि पंचक्रोशीतील भाविक, श्रीकांत दंडवते आणि सहकाऱ्यांच्या वतीने आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमासाठी २१ पुरोहितांमार्फत व सुदर्शन काका जकाते व ओंकार शास्त्री डिंगरे यांच्या मुख्य पौरोहित्याखाली होणार आहे. यामध्ये कोईम्बतूर (तमिळनाडू), परभणी, लातूर, अमरावती, पंढरपूर, इंदापूर येथील वैदिक पुरोहित पाठशाळेत शिक्षण घेतलेले २१ पुरोहित अकरा दिवस सहस्त्रचंडी याग पूर्ण करणार आहेत.
पहिल्या दिवशी देवता व्यासपीठ स्थापन आणि पुण्याहवाचनासाठी अनुराधा, प्रदीप गारटकर, ॲड. योगिता, ॲड. वल्लभ देशपांडे, प्रांजली आणि प्रसाद दंडवते दाम्पत्याच्या हस्ते सहस्त्रचंडी यागाचा शुभारंभ करण्यात आला. तर (ता. ३०) अष्टमीला अग्निस्थापना, नवग्रह, पिठदेवता, सप्तशतीपाठ हवनाने आरंभ करून विजयादशमी दिवशी पुर्णाहुतीने कार्यक्रमाची सांगता होणार असल्याचे श्रीकांत दंडवते यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.