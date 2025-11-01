डुंबरवाडीत विहीर खचून गाडली
ओतूर, ता. १ : ओतूर (ता.जुन्नर) व परिसरातील गावांमध्ये शनिवारी (ता. १) दुपारी तीन आणि नंतर पाच वाजण्याच्या सुमारास मुसळधार पाऊस पडला. डुंबरवाडी येथे विहीर खचून निम्मी गाडली गेली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून ओतूर व परिसरातील गावांमध्ये दररोज कमी अधिक प्रमाणात पाऊस पडत आहे. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी व कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. दरम्यान, शनिवारी झालेल्या पावसामुळे कांदा रोपे मर रोग आणि पीळ पडण्याच्या बुरशीजन्य किडींमुळे वाया जाणार आहे. यामुळे लागवड केलेल्या कांद्यावर नांगर फिरवावा लागणार आहे. तसेच ज्याचे सोयाबीन अजून काढले गेले नाही. सोयाबीनच्या शेंगांमधील दाण्यांना मोड यायला सुरुवात झाली आहे. पीक काळे पडून गुणवत्ता घटत आहे. आधीच कमी बाजारभाव त्यात गुणवत्ता खराब झाल्याने नीचांकी बाजारभाव मिळणार असल्याने शेतकरी हताश झाले आहेत.
मुसळधार पावसामुळे कांदा रोपे, लागवड केलेले कांदे आणि सोयाबीन पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्याचे शासनाने त्वरित पंचनामे करावेत, अशी मागणी शेतकरी तानाजी तांबे व डुंबरवाडीचे लोकनियुक्त सरपंच तानाजी डुंबरे यांनी सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने केली आहे.
मुसळधार पावसामुळे डुंबरवाडी येथील माजी सरपंच तानाजी डुंबरे यांची गोठेघर येथील एकत्रातील जुनी दगडी बांधकाम केलेली विहीर खचून निम्मी पेक्षा जास्त गाडली गेली आहे. तसेच याच विहिरीजवळ असलेली लाकडी डांबाच्या कांदाचाळीचा काही भाग खचून गाडल्या गेलेल्या विहिरीत पडला आणि विहिरीच्या काठावर असलेला खांबावर लावलेल्या मोटारीचे केबिन बॉक्स ही विहिरीत खचून पडले आहे.
