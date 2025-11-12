उदापूर येथे श्री काळभैरवनाथांच्या मुखवट्याची मिरवणूक
ओतूर, ता. १२ : उदापूर (ता. जुन्नर) येथे ग्रामदैवत श्री काळभैरवनाथ मंदिरात काळभैरवनाथ जन्माष्टमी निमित्त बुधवारी (ता. १२) सकाळी गावातून श्रींची प्रतिमा व मुखवटा आणि पादुका मिरवणूक पारंपरिक पद्धतीने मांडव डाहळ्यासह पारंपरिक वाद्यात काढण्यात आली. या मिरवणुकीत सरस्वती विद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी झांज व झेंडा पथकासह सहभाग नोंदवला.
मिरवणुकी नंतर श्री काळभैरवनाथाच्या मूर्तीस पोशाख घालून आरती व अभिषेक करण्यात आला. त्यानंतर झाल्यावर आंबेगाव तालुक्यातील आमोंडी येथील राज्यस्तरीय वक्ते विशाल महाराज फलके यांचे देवजन्मावर हरीकीर्तन रुपी सेवा झाली. तर सर्व भाविकांना महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले. दुपार नंतर श्री सत्यनारायणाची पूजा झाली तर संध्याकाळी हरिपाठ झाला व रात्री श्री काळभैरवनाथ भजन मंडळ व रामकृष्णहरी भजन मंडळ, नेतवड यांचा श्रीहरीजागर करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सर्व नियोजन श्री काळभैरवनाथ भजन मंडळ आणि ग्रामस्थ उदापूर, मुंबईकर व पुणेकर मंडळ यांनी केले होते.
