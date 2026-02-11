निवडणूक संपताच बिबट्याचा हल्ला
ओतूर, ता. ११ : ओतूर (ता. जुन्नर) परिसरातील आवळी शिवारात बुधवारी (ता.११) दुपारी भरदिवसा बिबट्याने हल्ला करून तरुण शेतकऱ्यास गंभीर जखमी केले. यामुळे ओतूर परिसराच्या गावांतील शेतकऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्या. प्रचाराच्या वाहनांच्या आवाजाने बिबट्या नागरिक व लोकवस्तीपासून लांब पळून जात होता. त्यामुळे मागील १० ते १२ दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्याची कोणतीही घटना घडली नाही. मात्र, निवडणूक संपली आणि शेतकऱ्यांवर भरदिवसा बिबट्याने हल्ला केला. या घटनेमुळे निवडणूक संपली आणि बिबट्या मानवी वस्तीकडे येऊ लागला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
दरम्यान, धनंजय नारायण डुंबरे (वय ३२) असे जखमी शेतकऱ्याचे नाव आहे. ते आवळी शिवारात कांद्याच्या शेतात पाणी भरत होते. त्यावेळी बिबट्याने त्यांच्यावर झडप घातली. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे धनंजय गंभीर जखमी झाले. त्यांच्या हात-पाय व पोटावर जखमा झाल्या आहेत. त्यांनी आरडाओरडा केल्याने परिसरातील शेतकरी व ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली व डुंबरे यांना त्वरित ओतूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचारासाठी दाखल केले. डॉ. वैष्णवी टिकेकर, डॉ. प्रशांत गोरे, डॉ. अमोल बांगर यांनी डुंबरे यांच्यावर प्रथमोपचार करून बिबट प्रतिबंधक लस देण्यासाठी नारायणगाव येथे पाठविण्यात आले.
बिबट हल्ल्याची माहिती मिळताच वनविभागाचे ओतूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी चैतन्य कांबळे व वनपाल सारिका बुट्टे, वनरक्षक विश्वनाथ बेले व वनकर्मचाऱ्यांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले व परिसराची पाहणी केली. दरम्यान, ओतूर परिसरात वनविभागाकडून गस्त वाढविण्यात येणार आहे. बिबट्या जेरबंद करण्यात पिंजरा लावण्यात येणार असल्याची माहिती वनविभागाकडून देण्यात आली.
