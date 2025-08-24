पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात रंगला विघ्नहराचा यात्रोत्सव
ओझर, ता.२४ : भाद्रपद चतुर्थीनिमित्त अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र ओझर (ता.जुन्नर) येथील श्री विघ्नहर गणपतीचा पूर्वद्वार यात्रोत्सव उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला. पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात सकाळी साडेनऊ वाजता हजारो भक्तगणांच्या उपस्थितीत श्रींच्या पालखीचे ओझर येथून हिवरे बुद्रुक, सहकारनगर, भोरवाडी मार्गे येडगाव धरणाच्या जलाशयातून बोटीने प्रवास केला व उंब्रज गावाकडे प्रस्थान झाले. संपूर्ण पालखी मार्गावर परिसरातील नागरिकांनी सडा रांगोळ्या साकारल्या होत्या.
हजारो भक्तगण या पालखी सोहळ्यात अनवाणी पायाने चालत गणपती बाप्पा मोरयाचा जयघोष करत सहभागी झाले होते. उंब्रज येथील नागरिकांनी गणरायाच्या पालखीचे जल्लोषात स्वागत केले. तेथील महालक्ष्मी मंदिरात लक्ष्मी नारायण पूजा करण्यात झाली.
ओझरच्या नागरिकांनी विघ्नहर गणपतीच्या वतीने उंब्रज गावच्या नागरिकांना श्रींच्या जन्मोत्सव सोहळ्याचे निमंत्रण दिले .यावेळी श्री विघ्नहर गणपती देवस्थान ट्रस्ट ओझर, महालक्ष्मी देवस्थान ट्रस्ट उंब्रज, श्रीराम देवस्थान ट्रस्ट,सहकार सार्वजनिक गणेशोत्सव मीत्रमंडळ सहकारनगर, स्वामी समर्थ देवालय ट्रस्टचे पदाधिकारी,पंचक्रोशीतील नागरिक व गणेशभक्त मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते. महालक्ष्मी देवीच्या मंदिरातील धार्मिक विधी संपन्न झाल्यावर गणरायाच्या यात्रोत्सवाच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून उंब्रज ग्रामस्थांच्या वतीने देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष बाळकृष्ण कवडे व सर्व पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान करून पालखीला परतीच्या प्रवासासाठी निरोप देण्यात आला.
01636
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.