‘मृताच्या टाळूवरील लोणी’ खाण्याचा प्रयत्न
ओझर, ता. २ : नारायणगाव (ता. जुन्नर) येथील एका प्रख्यात रुग्णालयात काही दिवसांपूर्वी माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, शिरोली बुद्रुक येथील ८५ वर्षीय हौसाबाई नामदेव थोरवे यांना २५ ऑक्टोबर रोजी रात्रीच्यावेळी अचानक तीव्र डोकेदुखीचा त्रास सुरू झाला. त्यामुळे कुटुंबीयांनी त्यांना उपचारासाठी संबंधित रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारादरम्यान काही तासातच त्यांचा मृत्यू झाला. रुग्णालयाकडून तीन तासांसाठी पाच हजार रुपये आणि औषधांचे दीड हजार रुपये, असे एकूण साडेसहा हजार रुपयांचे बिल आकारले. कुटुंबीयांनी बिलाची रक्कम अदा केली. रुग्णालयातून आजींचा मृतदेह चादरीत गुंडाळून खाली आणला व रुग्णवाहिकेत नेला. त्याच दरम्यान आजीच्या हाताच्या बोटात सोन्याची अंगठी नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर नातू तेजस थोरवे याने रुग्णालय प्रशासनाकडे विचारणा केली. अतिदक्षता विभागात ज्याठिकाणी आजीला ठेवले होते, तेथे शोधाशोधही केली. परंतु, रुग्णालयात दाखल करताना आजीच्या हातात अंगठी नसल्याचे रुग्णालयाकडून सांगण्यात आले. आजी हातात नेहमीच घट्ट अंगठी असायची आणि रुग्णालयात दाखल करतेवेळीही अंगठी आजीच्या हातातच होती, हे कुटुंबीयांना पूर्ण माहीत होते. तिच्या बोटला अंगठीच्या आकाराचे गोलाकार ओळखणही होते. नातवाने डॉक्टरांनाही फोन लावला, परंतु त्यांच्याकडूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी अंगठी परत मिळत नाही तोपर्यंत आजीचा मृतदेह तेथून हलवणार नसल्याचा निर्णय कुटुंबीयांनी घेतला. त्यानंतर काही वेळाने रुग्णालयातील परिचर अंगठी घेऊन खाली उभ्या असलेल्या रुग्णवाहिकेजवळ आला. अंगठी चादरीच्या धाग्यामध्ये अडकल्याने बोटातून निघाल्याची खोटी हकिगत सांगून सारवासारव करून अंगठी कुटुंबीयांना दिली. दुःखद प्रसंग असल्याने कुटुंबीयांनी अंगठी चोरीच्या घटनेचा जास्त ऊहापोह न करता मृतदेह ताब्यात घेऊन घर गाठले.
या घटनेमुळे मृत व्यक्तीचे नातेवाईक आणि परिसरातील नागरिकांमध्ये रुग्णालयाबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. म्हणीनुसार, मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरील लोणी खाणारे लोक आजही आपल्या जवळपास अस्तित्वात असल्याची जाणीव अशा घटनांमुळे होते.
