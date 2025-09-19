जिवावर बेतण्याअगोदर दुरुस्ती करा
पाबळ- कनेरसर रस्ता
सागर रोकडे : सकाळ वृत्तसेवा
पाबळ, ता. १९ : पाबळ (ता. शिरूर) ते कनेरसर (ता. खेड) हा साडेपाच किलोमीटरचा रस्ता अक्षरशः खड्डेमय झाला असून वाहनचालकांची अक्षरशः कसरत सुरू आहे. डांबरीकरण उखडून खोलवर पडलेले खड्डे, त्यामध्ये साचलेले पाणी आणि खचलेल्या साइडपट्ट्यांमुळे रस्त्यात खड्डा की खड्ड्यात रस्ता आहे, असा प्रश्न नागरिकांना पडत आहे.
या रस्त्यावर छोटे- मोठे सुमारे १६७५ खड्डे असून, पावसाळ्यात हा रस्ता प्रवासासाठी जीवघेणा ठरत आहे. विशेष म्हणजे पाबळ व कनेरसर गावांच्या सुरुवातीला नागरिकांचे स्वागत मोठ्या खड्ड्यांनीच होत आहे. खड्ड्यांमुळे वारंवार छोटे-मोठे अपघात घडत आहेत. या रस्त्यासाठी सन २०१९-२० मध्ये अडीच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, त्यानंतर केवळ किरकोळ डागडुजी करून खड्ड्यांवर मुरूम व खडी टाकण्यात आली. आता या रस्त्याची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. झुडपांनी भरलेले रस्त्याचे कडे, जलवाहिन्यांसाठी खोदलेल्या व पुन्हा नीट न भरलेल्या खड्ड्यांमुळे प्रवास अधिकच धोकादायक झाला आहे. खड्डे एखाद्या नागरिकाच्या जिवावर बेतण्याअगोदर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने रस्ता दुरुस्त करण्याची मागणी वाहनचालक व नागरिकांनी केली आहे.
अंतर- साडेपाच किलोमीटर
खड्डे संख्या- १६७५
पाच वर्षांतील खर्च- अडीच कोटी रुपये
अनेकदा रुग्णांना तातडीने राजगुरुनगर किंवा पुण्याला नेण्यासाठी या रस्त्यावरील मोठ- मोठे खड्डे अडथळा ठरत आहेत. त्यामुळे हे खड्डे एखाद्या व्यक्तीच्या जिवावर बेतू शकतात. संबंधित विभागाने तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती करावी.
- अशोक बगाटे, ग्रामस्थ, पाबळ
पाबळ- कनेरसर रस्त्याची पाहणी करून खड्डे बुजविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. तातडीने खड्डे भरण्याचे काम हाती घेण्यात येईल.
- अजिंक्य शिंदे
उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
