शिरूरमधील राष्ट्रवादीचे शिलेदार वेगवेगळ्या पक्षांतून लढणार
नितीन बारवकर : सकाळ वृत्तसेवा
शिरूर, ता. १३ : तालुक्यातील सातपैकी सहा जिल्हा परिषद गटांसह पंचायत समितीच्या १४ पैकी आठ गणांवर असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या एकसंध वर्चस्वाला पक्षीय फुटीमुळे सुरूंग लागला असून, राष्ट्रवादीअंतर्गत पारंपारिक प्रतिस्पर्धीच वेगवेगळ्या पक्षांची चिन्हे घेऊन एकमेकांना भिडणार असल्याचे बहुतांश गट व गणातील राजकीय चित्र आहे. जवळपास सर्वच पक्षांनी स्वबळाचा नारा देत निवडणुकीचे रणशिंग फुंकल्याने अनेक गट व गणांत निवडणुकीचा हाय व्होल्टेज ड्रामा रंगणार आहे.
एकसंध राष्ट्रवादीचा जिल्हा परिषदेवर शिरूर तालुक्यातून एकतर्फी बोलबाला होता. सातपैकी सहा सदस्य आणि पंचायत समितीवर देखील बहुमत असल्याने तालुक्याच्या राजकीय पटलावर राष्ट्रवादीच्या घड्याळाचाच गजर होता. मात्र, राष्ट्रवादीसह शिवसेनेतील फूट आणि महायुती- महाविकास आघाडी असे वर्गीकरण झाल्याने पक्षीय बलाबलासह लढतींचे चित्र देखील बदलले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सहा गटांवर वर्चस्व मिळविणाऱ्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पंचायत समितीच्या जवळपास सर्वच गणांत मात्र विरोधकांनी चांगलेच जेरीस आणले होते. त्यातून केवळ एका मताने बहुमत प्राप्त करणाऱ्या राष्ट्रवादीला विरोधकांच्या आव्हानाबरोबरच पक्षांतर्गत कुरबुरींचा कायमच सामना करावा लागला होता. शिरूरसह आंबेगाव मतदारसंघाला जोडलेल्या ४२ गावांचा म्हणजेच तीन गट आंबेगाव मतदार असल्याने सभापती- उपसभापती निवडीत भागाची अस्मिता जागी होऊन नेत्यांची डोकेदुखी देखील वाढत होती.
महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशा सरळ लढतीची शक्यता गृहित धरून अनेक इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. मात्र नगर परिषद, नगर पंचायत व काही महापालिका निवडणुकांत महायुतीतील भाजप, राष्ट्रवादी व शिवसेना हे पक्ष स्वबळावर लढल्याने युती- आघाडीची शक्यता धूसर झाली आहे. त्यामुळे रणांगणात उतरलेल्या बहुतांश उमेदवारांची धाकधूक वाढली असून, बहुतांश सर्वांनीच स्वबळाची तयारी केली आहे. राजकीय पक्षांनी अधिकृत उमेदवारी जाहीर न करताही कारेगाव- रांजणगाव गणपती, टाकळी हाजी- कवठे येमाई, शिक्रापूर- सणसवाडी या गट- गणांतून उमेदवारी गृहित धरलेल्या इच्छूकांनी प्रचाराची राळ उडवून दिली आहे. गेल्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेच्या सहापैकी पाच जागा जिंकल्याने राष्ट्रवादीचा वरचष्मा होता. तळेगाव ढमढेरे- रांजणगाव सांडस गटातून अपक्ष निवडून आलेल्या रेखा मंगलदास बांदल यांनी देखील नूकताच राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला आहे. वडगाव रासाई- मांडवगण फराटा गटातून निवडून आलेल्या सुजाता पवार या राष्ट्रवादी कॉग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात, तर कारेगाव- रांजणगाव गणपती गटातून निवडून आलेल्या स्वाती पाचुंदकर या भाजपमध्ये गेल्या आहेत. इतरांमधील सुनिता गावडे (टाकळी हाजी- कवठे येमाई गट), राजेंद्र जगदाळे (शिरूर ग्रामीण- न्हावरे गट), सविता बगाटे (पाबळ- केंदूर गट) कुसुम मांढरे (शिक्रापूर- सणसवाडी गट) या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये कायम आहेत. यातील बहुतांश सदस्यांनी पुन्हा निवडणूकीसाठी दंड थोपटले असले, तरी नवीन इच्छुकांना रोखण्याचे मोठे आव्हान नेत्यांसमोर उभे ठाकले आहेत. राष्ट्रवादीकडून संधी मिळाली नाही तरी इतर पक्षांनीही स्वबळाचा नारा दिल्याने कुठूनतरी संधी मिळेल, या आशेने इच्छुकांनी वरिष्ठ नेतेमंडळांशी संधान साधले आहे.
पंचायत समितीचे सभापतिपद इतर मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव असल्याने आणि शिरूर व टाकळी हाजी या गणांवर हे आरक्षण पडल्याने तेथून सभापती निवडला जाण्याची दाट शक्यता आहे. यातील शिरूर गण हा विधानसभेच्या शिरूर मतदारसंघात तर टाकळी हाजी गण आंबेगाव मतदारसंघात येत असल्याने दोन्ही तालुक्यातील दिग्गज नेतेमंडळींकडून या गणांतील वर्चस्वासाठी व्यूहरचना सुरू आहे. माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील व आमदार माउली कटके हे अनुक्रमे आंबेगाव व शिरूर मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने त्यांच्या भूमिकेला महत्त्व आले आहे. माजी आमदार अशोक पवार, माजी आमदार पोपटराव गावडे यांच्या भूमिकाही काही गट- गणांत महत्त्वाच्या ठरणार आहे. पंचायत समितीच्या १४ सदस्यांपैकी आठ राष्ट्रवादीचे होते. मात्र पक्षीय फुटीत दोन्ही राष्ट्रवादीत निम्मे निम्मे असे विभागले गेले असून, या माजी पदाधिकाऱ्यांची भूमिकाही आपापल्या गट - गणांत निर्णायक ठरणार आहे.
मागील पक्षीय बलाबल
जिल्हा परिषद- राष्ट्रवादी काँग्रेस- ६, लोकशाही क्रांती आघाडी- १.
पंचायत समिती पक्षीय बलाबल
राष्ट्रवादी काँग्रेस- ८, भाजप- ३, लोकशाही क्रांती आघाडी- २, शिवसेना- १.
जिल्हा परिषद गटनिहाय आरक्षण- कवठे येमाई- टाकळी हाजी- सर्वसाधारण, न्हावरे- शिरूर ग्रामीण- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला, रांजणगाव गणपती- कारेगाव- सर्वसाधारण महिला, पाबळ- केंदूर- सर्वसाधारण, शिक्रापूर- सणसवाडी- सर्वसाधारण महिला, तळेगाव ढमढेरे- रांजणगाव सांडस- सर्वसाधारण महिला, मांडवगण फराटा- वडगाव रासाई- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग.
पंचायत समिती गणनिहाय आरक्षण- कवठे येमाई- सर्वसाधारण महिला, टाकळी हाजी- इतर मागास प्रवर्ग महिला, न्हावरे- सर्वसाधारण, शिरूर ग्रामीण- इतर मागास प्रवर्ग महिला, रांजणगाव गणपती- सर्वसाधारण, कारेगाव- सर्वसाधारण, पाबळ- इतर मागास प्रवर्ग, केंदूर- सर्वसाधारण महिला, शिक्रापूर- सर्वसाधारण, सणसवाडी- सर्वसाधारण महिला, तळेगाव ढमढेरे- सर्वसाधारण महिला, रांजणगाव सांडस- सर्वसाधारण, मांडवगण फराटा- सर्वसाधारण महिला, वडगाव रासाई- अनुसुचित जाती.
