शिरूरमध्ये सकाळपासूनच मतदान केंद्रांवर रांगा

पाबळ, ता. ७ : शिरूर तालुक्यात पंचायत समितीच्या १४ गण व जिल्हा परिषदेच्या सात गटांसाठी ३३७ मतदान केंद्रांवर किरकोळ अपवाद वगळता मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली. युवक, महिला तसेच ज्येष्ठ नागरिकांनी मोठ्या संख्येने मतदानासाठी घराबाहेर पडत आपला मतदानाचा हक्क बजावला.
मतदानाच्या पूर्वसंध्येला व मतदानाच्या दिवशी बहुतांश ठिकाणी लक्ष्मी दर्शन झाल्याने बहुतेक मतदान केंद्रांवर सकाळपासूनच आणि दुपारनंतरही मतदानासाठी लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसून आले. तर, एक हजार मतदार संख्या असलेल्या खैरेवाडी येथे सायंकाळी पाचनंतर मतदार मोठ्या संख्येने मतदान केंद्रावर दाखल झाल्याने सात वाजेपर्यंत मतदान सुरू होते.
दरम्यान, रांजणगाव-कारेगाव जिल्हा परिषद गटात काही ठिकाणी बोगस मतदानाचा प्रयत्न झाल्याची बाब कार्यकर्त्यांच्या लक्षात येताच संबंधितांना पकडून जाब विचारण्यात आला. बोगस मतदारांना पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. तसेच, पिंपरखेड येथील मतदान केंद्रावर माजी आमदार पोपटराव गावडे व राष्ट्रवादीचे उमेदवार दामू घोडे यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. त्यामुळे दोन्ही गटांतील कार्यकर्त्यांमध्ये काही काळ तणाव निर्माण झाला. मात्र, पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. एकूणच शिरूर तालुक्यातील मतदान प्रक्रिया उत्साहात व मोठ्या प्रतिसादात पार पडली असून प्रशासन, पोलिस यंत्रणा व निवडणूक कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे मतदान शांततेत पार पडले.
तालुक्यातील मतदान केंद्रांवर व परिसरात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्वच मतदान केंद्रांवरती चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यामध्ये एक उपविभागीय पोलिस अधिकारी, तीन पोलिस निरीक्षक, १९ सहाय्यक पोलिस निरीक्षक व पोलिस उपनिरीक्षक, २७६ पोलिस अंमलदार, २७० गृह रक्षक दलाचे जवान व राज्य राखीव दलाची पथके जागोजागी तैनात होती.
