टाकळी हाजी परिसरात रोहित्रांची चोरांचा धुमाकूळ
कवठे येमाई, ता. ११ : शिरूर तालुक्यातील टाकळी हाजी पोलिस दूरक्षेत्राच्या हद्दीत मलठण, कवठे येमाई आणि सविंदणे परिसरात विद्युत रोहित्र चोरट्यांनी अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. चार दिवसांत पाच विद्युत रोहित्र फोडून त्यातील तांब्याच्या तारांची चोरी करण्यात आली. या प्रकारामुळे गावांतील वीजपुरवठा खंडित झाला असून, पिकांना पाणी देणे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे बनले आहे.
मलठण (ता. शिरूर) येथील अष्टविनायक महामार्गालगत कॅनॉल रस्त्यावरील विद्युत रोहित्र शुक्रवारी (ता. ६) मध्यरात्री फोडण्यात आले. चोरट्यांनी रोहित्रातील ऑइल खाली सांडवून तांब्याच्या तारांवर डल्ला मारला. याप्रकरणी महावितरणचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ इंद्रजित दामोदर खरसाडे (रा. मलठण, ता. शिरूर) यांनी शिरूर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. या घटनेनंतर सोमवारी (ता. ९) मिडगुलवाडी येथील गावाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीवरील रोहित्र फोडण्यात आले. त्याच दिवशी सविंदणे येथील डोंगर भागात कान्हूर मेसाई रस्त्यालगत असलेले रोहित्रही चोरट्यांनी फोडले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (ता. १०) कवठे येमाई येथील गणेशनगर परिसरातील वेल्डिंग केलेले रोहित्र फोडून त्यातील तांब्याच्या तारांची चोरी करण्यात आली. सततच्या विद्युत रोहित्र चोरीमुळे कवठे येमाई, सविंदणे व मलठण परिसरातील वीजपुरवठा विस्कळित झाला आहे. त्यामुळे पिकांना पाणी देण्यास अडथळे निर्माण झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. वाढत्या चोरीच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी नियमित रात्रगस्त वाढवावी व चोरट्यांचा तातडीने बंदोबस्त करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
