कवठे येमाईत दिवसाढवळ्या घरफोडी
कवठे येमाई, ता. १२ : शिरूर तालुक्यातील कवठे येमाई येथील फतेश्वरनगर परिसरात बुधवारी (ता. ११) दिवसाढवळ्या घरफोडी झाली. चोरट्यांनी घराचे कुलूप तोडून साडेचार लाख रुपयांचे सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम लंपास केली. याप्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात अज्ञात चोरट्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शरद सुनील गायकवाड (वय २७, रा. गायकवाडवस्ती) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली. गायकवाड कुटुंबीय बुधवारी सकाळी घराला कुलूप लावून शिरूरला गेले होते. दुपारी सुंदराबाई गायकवाड घरी परतल्या असता त्यांना घराचे कुलूप तुटलेले आणि घरातील सामान अस्ताव्यस्त दिसले. चोरट्यांनी बेडरूममधील लोखंडी पेटी व सुटकेस फोडून अर्धा तोळ्याची सोन्याची साखळी, झुमके, मिनी गंठण, दीड तोळ्यांचे मणी मंगळसूत्र आणि ६,५०० रुपयांची रोकड असा एकूण ४ लाख ५६ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला.
घटनेची माहिती मिळताच शिरूर पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. याच दिवशी पिंपरखेड येथेही दोन घरांत चोरीचा प्रयत्न झाला असून, पोलिस उपनिरीक्षक दिलीप पवार पुढील तपास करत आहेत.
