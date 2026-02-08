चाकण येथील आंदोलनकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता
पाईट, ता. ८ ः बैलगाडा शर्यत बंदी उठवावी, या मागणीसाठी चाकण (ता. खेड) येथे पुणे- नाशिक रस्त्यावर रस्ता रोको आंदोलन करणाऱ्या सर्व पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. सबळ पुराव्याअभावी राजगुरुनगर न्यायालयातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ज्योतीमाला सी. गुप्ता यांनी हा निकाल दिला.
याबाबतची सविस्तर माहिती अशी की, पुणे जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू असताना बैलगाडा शर्यत बंदीच्या विरोधात २८ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये पुणे जिल्ह्यातील सर्व पक्षिय नेत्यांनी आणि बैलगाडा चालक, मालक, बैलगाडा शौकिनांनी पेटा कायदा हटाव, बैलगाडा शर्यत बंदी उठविण्यात यावी, यासाठी चाकणच्या तळेगाव चौकात महामार्गावर रास्तारोको आंदोलन केले होते. आंदोलनादरम्यान स्टेजवर चिथावणीपर भाषणे करीत पुणे- नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर सुमारे तीन तास वाहतुकीला अडथळा निर्माण केल्याबद्दल शिवाजीराव आढळराव, महेश किसन लांडगे, सुरेश नामदेव गोरे (मयत), शरद भीमाजी सोनवणे, संजय ऊर्फ बाळा विश्वनाभ भेगडे, श्रीरंग चंदू बारणे, दिलीप दत्तात्रेय मोहिते, दिगंबर बाळोबा भेगडे (मयत), देवराम लांडे, महेश आनंदराव शेवकरी, कैलास शांताराम गाळव, रामकृष्ण कुंडलिक टाकळकर, नवनाथ लक्ष्मण होले, बाळासाहेब ऊर्फ संजय सगाजी आरुडे, गणेश सांडभोर, प्रकाश वाडेकर, जयसिंग येरंडे, अरुण गिरे, राजू जवळेकर, गणेश कवडे, अण्णासाहेब भेगडे, अनंत विष्णू चंद्रचुड, राम गावडे, राहुल गोरे यांच्यासह सुमारे तीन ते साडेतीन हजार जणांवर चाकण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रदीप पवार हे फियार्दी होते, तर या खटल्याचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक एन. जी. पतंगे यांनी केला.
हा खटला राजगुरुनगर (ता. खेड) येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ज्योतीमाला गुप्ता यांच्या पुढे सुरू होता. या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सरकारी पक्षाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता के. डी. सोनवणे यांनी आठ साक्षीदार तपासले. या गुन्ह्यातील नेते, कार्यकर्ते आणि बैलगाडा चालक, मालक यांची बाजू ॲड. एच. एस. बगाटे,ॲड. जी. एम. होनराव, ॲड. व्ही. जी. पोखरकर, ॲड. एस. ए. काजळे, ॲड. पी. एम. परदेशी, एस. डी. कोतवाल, आर. बी. टाकळकर यांनी बाजू मांडली.
