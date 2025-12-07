आंबेगाव तालुक्यात स्वेटर वाटप
भीमाशंकर, ता. ७ : कोंढवळ, गवांदेवाडी व राजपूर (ता. आंबेगाव) या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना बुधवारी (ता. ३) स्वेटर वाटप करण्यात आले. आदिवासी भागात थंडीचे प्रमाण वाढले असून संघर्ष सोशल फाउंडेशनच्या वतीने आरती अमित पवार (अमेरिका) यांच्या सहकार्याने स्वेटर वाटप केले.
याप्रसंगी केंद्रप्रमुख नीलकंठ कोरडे म्हणाले की, ‘‘पवार यांसारख्या व्यक्ती अमेरिकेत राहूनही आपल्या देशाबद्दल आदर बाळगतात. मातीला धरून राहणारी माणसे खऱ्या अर्थाने देशाचे भविष्य आहे. फाउंडेशनमध्ये काम करणारी सर्व तरुण पिढी आहे. हे तरुण वाढदिवसाच्या खर्चाला फाटा देऊन गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणात मदत करतात. हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे.’’
यावेळी फाउंडेशनचे अध्यक्ष सुशिल महाराज जाधव, गौरव गाढवे, सोहम फापाळे, सौरभ शिंदे, अॅड. कल्याणी पन्हाळे, दर्शन शहा, ऋषि मुंढे, प्रथमेश गाढवे, शिक्षक तुकाराम डामसे, आशा रेंगडे, गोविंद धराडे, मनोहर थोरात, शालेय व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष प्रदिप जोशी आदी उपस्थित होते. ज्ञानेश्वर लोहकरे यांनी प्रास्ताविक, तर मारुती वाकचौरे यांनी सूत्रसंचालन केले. ज्ञानेश्वर लोहकरे यांनी आभार मानले.
