जुन्नर तालुक्यातील जिल्हा परिषद गटनिहाय यादी
डिंगोरे-उदापूर जिल्हा परिषद गट
विजयी - सोनाबाई तुकाराम दाभाडे, राष्ट्रवादी, मते - ११८०८
पराभूत
सिंधू कैलास गारे, शिवसेना, मते - ९०५६
स्नेहल पंडित मेमाणे, भाजप, मते - १४४७
-------------------------------
ओतूर जिल्हा परिषद गट
विजयी - छाया अतुल तांबे, राष्ट्रवादी, मते - ११३४६
पराभूत
अक्षदा प्रसाद पानसरे, पक्ष - शिवसेना, मते - ९६५६)
प्रांजळ पंकज भाटे, मनसे, मते - ३०८
------------------------------------
आळे पिंपळवंडी जिल्हा परिषद गट
विजयी - मंगेश गुलाबराव काकडे, शिवसेना मते - १४०१५
पराभूत
विजय भिका कुऱ्हाडे, राष्ट्रवादी, मते - ६९९३
गिरीश सुरेश कोकणे, भाजप, मते - १२००
-----------------------------------
बेल्हे जिल्हा परिषद गट
विजयी - स्मिता पंकज कणसे, शिवसेना, मते - १५०५८
पराभूत
स्नेहल वल्लभ शेळके, पक्ष - राष्ट्रवादी, मते -१०५७७
--------------------------------
बोरी बु. खोडद जिल्हा परिषद गट
विजयी - कल्पना वैभवकुमार काळे, राष्ट्रवादी, मते - ९७१३
पराभूत
जयश्री ज्ञानेश्वर खंडागळे, शिवसेना, मते - ८०८२
कविता संदीप पवार, अपक्ष, मते - ६५२४
----------------------------
नारायणगाव वारूळवाडी जिल्हा परिषद गट
विजयी - नेहा योगेश पाटे, शिवसेना, मते - १३७२८
पराभूत
प्रियंका महेश शेळके, राष्ट्रवादी, मते - ६४७७
-----------------------------
सावरगाव कुसूर जिल्हा जिल्हा परिषद गट
विजयी - गुलाब विठ्ठल पारखे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष, मते - १०४७३
पराभूत
संतोष ज्ञानेश्वर चव्हाण, शिवसेना, मते - ८५८५
आशाताई दत्तात्रय बुचके, भाजप, मते - ६६२२
----------------------------------
बारव तांबे जिल्हा परिषद गट
विजयी - मोनाली अमोल लांडे, राष्ट्रवादी, मते - १२८४१
पराभूत
सुनीता रोहिदास बोऱ्हाडे, शिवसेना, मते - ११०३४
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.