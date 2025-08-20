धरणांतील विसर्गामुळे जिल्ह्यात नद्या दुथड्या
पुणे, ता. २० : जिल्ह्याच्या पश्चिम पट्ट्यात असलेल्या घाटमाथ्यावर जोरदार पाऊस होत आहे. जिल्ह्यातील ४० मंडळांमध्ये ६५ मिलिमीटरहून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. मुळशी आणि मावळ तालुक्यात सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली आहे. बुधवारी (ता. २०) सकाळी मुळशी धरण क्षेत्रात उच्चांकी ४३० मिलिमीटर पाऊस पडल्याची नोंद झाली. या पावसामुळे मागील चोवीस तासांमध्ये एकूण २६ धरणांत तब्बल २०.१६ टीएमसी एवढ्या पाण्याचा येवा दाखल झाला असून, धरणातून विसर्ग वाढविण्यात आल्याने नद्या दुथडी भरून वाहत आहे.
जिल्ह्यात एका बाजूला मोठा पाऊस असला, तरी शिरूर, बारामती, इंदापूर, दौंड आणि पुरंदर तालुक्यातील एकाही मंडळामध्ये ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झालेला नाही. गेल्या तीन दिवसांपासून पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पाऊस होत आहे. लोणावळा घाटमाथ्यावर ४१८ मिलिमीटर पाऊस पडला असून, कुंडली २५०, शिरोटा १८५, ठोकरवाडी १३६ मिलिमीटर पाऊस पडला. यामुळे धरणात नव्याने ३.५६ टीएमसी एवढा नव्याने पाणीसाठा दाखल झाला आहे. खाचरे ओसंडून वाहत असून धरणात वेगाने आवक सुरू झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील धरणात १९८.३४ टीएमसीपैकी १८९.२५ टीएमसी म्हणजेच ९५ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. तर १९ धरणे ही जवळपास भरली असून, या धरणात ९० टक्क्यांहून अधिक भरली आहे. तर सात धरणात ९० टक्क्यांपर्यंत पाणीसाठा झाला आहे.
