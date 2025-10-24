बिबट्याला मारायची परवानगी द्या
कवठे यमाई, ता. २४ : शेतात कामाला गेलो की सायंकाळी घरी सुखरूप परत येऊ की नाही याची शाश्वती उरलेली नाही. दिवसाढवळ्या कुत्र्यांपेक्षा बिबटे जास्त दिसतात. ते घराच्या अंगणात येऊन फिरतात. आम्ही आमचे आयुष्य भीतीच्या छायेत जगतोय. सरकार झोपले का? माणसांपेक्षा बिबटे महत्त्वाचे आहेत का? बिबट्या आमच्या डोळ्यादेखत जीव घेतोय आणि आम्ही केवळ पाहत बसायचे का? पिंजरे लावून काहीही उपयोग होत नाही. आमचा संयम आता संपला आहे. आता आम्हाला बिबट्याला मारायची परवानगी द्या, अशा संतप्त प्रतिक्रिया शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड, जांबूतसह आसपासच्या गावातील ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या आहेत.
वारंवार हल्ले होत आहेत. बिबट्याने १० दिवसांत दोन जणांचा जीव घेतला. दरवेळी तुम्ही येता सांत्वन करता आणि आश्वासने देऊन निघून जाता... मंत्री, खासदार, आमदार यांना काही झळ पोहचत नाही... आम्ही आमचे पोटचे गोळे गमवतोय... घरातली माणसे गमावली. आमचे दुःख तुम्हाला काय कळणार? ज्याच जळते त्यालाच कळत. वनमंत्री, पालकमंत्री यांना घटनास्थळी येऊन परिस्थिती जाणून घ्यायला वेळ नाही. सरकार किती लोक मेल्यावर जागे होणार? अशा संतप्त शब्दांत नागरिकांनी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. आम्हाला केवळ आश्वासनं नकोत, ठोस उपाययोजना व कृती हवी आहे. अनेकदा आश्वासन दिली. मात्र, ती हवेतच विरली. त्यामुळे आता बिबट्याच्या समस्येबाबत कृती झाली नाही, तर बेट भागातील व परिसरातील नागरिकांनी आमरण उपोषण करणार असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारने तातडीने दखल घेत उपाययोजना कराव्यात. अन्यथा, पुढंच आमरण उपोषण, आंदोलन अधिक तीव्र आणि अनियंत्रित होईल, असा इशारा यावेळी संतप्त नागरिकांनी प्रशासनाला दिला.
माणसाच्या जिवाची किंमत २५ लाख आहे का?
बिबटे ठेवायचे असतील तर तुमच्या बंगल्यात-महालात ठेवा; आम्हाला आमचे आयुष्य जगू द्या. बिबट्यांच्या हल्ल्याने आमची घरं उद्ध्वस्त झाली आहेत. सरकारला बिबट्यांचा जीव मौल्यवान वाटतो, आणि आमचा जीव पैशांत मोजत २५ लाख रुपयांच्या धनादेशाने आमच्या दुःखाची बोळवण करता. अशा तीव्र शब्दांत सवाल उपस्थित करत ग्रामस्थांनी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले.
दहा दिवसांत दोन नागरिकांचा बळी जाणं अत्यंत दुर्दैवी आहे. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी पिंजरे वाढवणे हा तात्पुरता उपाय ठरेल. बिबट्यांची नसबंदी करून त्यांच्यासाठी निवारा केंद्र उभारणे हा खरा तोडगा आहे. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सर्व पक्षिय खासदार, आमदार केंद्रीय वनमंत्र्यांची भेट घेणार आहोत. वनविभागाने तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात यासाठी स्वतः पाठपुरावा करत आहे.
-दिलीप वळसे पाटील, माजी सहकार मंत्री
अवघ्या २० दिवसांत बिबट्याच्या हल्ल्यात पिंपरखेड, कुमशेत, जांबूत येथील तीन जणांनी जीव गमावला आहे. केरळ राज्याच्या धर्तीवर बिबट प्रवण क्षेत्र हे ‘राज्य आपत्ती’ म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे. कबुतरांसाठी मुख्यमंत्री चार दिवसांत बैठक घेतात. परंतु, त्यांना बिबट्याच्या समस्येबाबत बैठक घेण्यासाठी वेळ नाही. पालकमंत्री व वनमंत्री यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी करावी व लवकर प्रश्न मार्गी लावावा.
- डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार, शिरूर लोकसभा
बिबट्यांना पकडण्यासाठी २०० पिंजरे खरेदी करण्याची मंजुरी मिळाली आहे. लवकरच पिंजरे उपलब्ध होतील. तसेच, वनक्षेत्राला उंच सौर कुंपण करण्याबाबतचा प्रस्ताव दोन दिवसांत शासनाला पाठवणार आहे. सध्या पिंपरखेड व जांबूत परिसरात पिंजरे लावण्यात आले असून वाइल्ड लाइफचे पथक दाखल झाले आहे. आवश्यकतेनुसार पिंजऱ्यांची संख्या वाढविण्यात येईल. तसेच, या प्रश्नासंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू आहे.
- संतोष खाडे, उपवनसंरक्षक, जुन्नर विभाग
शिरूर वनपरिक्षेत्र हद्दीत २०१९ ते २०२५ मध्ये बिबट्याच्या हल्ल्यात झालेले मृत्यू
गाव***घटनेची तारीख***मृताचे नाव
१) जांबूत *** ६ ऑक्टोबर २०१९*** समृद्धी योगेश जोरी
२) जांबूत ***१ सप्टेंबर २०२२*** सचिन बाळू जोरी
३) जांबूत ***१२ ऑक्टोबर २०२२*** पूजा भगवान नरवडे
४) पिंपरखेड ***१ फेब्रुवारी २०२३***पूजा जालिंदर जाधव
५) मांडवगण फराटा ऑक्टोबर २०२४*** वंश राजकुमार सिंग
६) मांडवगण फराटा नोव्हेंबर २०२४***शिवतेज समाधान टेंभेकर
७) पिंपळसुटी डिसेंबर २०२४*** रक्षा आदिनाथ निकम
८) जांबूत ***२५ ऑगस्ट २०२४*** मुक्ताबाई भाऊ खाडे
९) इनामगाव एप्रिल २०२५*** लक्ष्मीबाई बबन भोईटे
१०) पिंपरखेड ऑक्टोबर २०२५*** शिवन्या शैलेश बोंबे
११) जांबूत ***२२ ऑक्टोबर भागूबाई रंगनाथ जाधव
