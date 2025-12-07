मुलींच्या व्हॉलीबॉलमध्ये आज जेतेपदाची लढत
पुणे, ता. ७ : प्रभात रस्त्यावरील सिंबायोसिस स्कूल, भिलारेवाडीचे आर्यन्स वर्ल्ड स्कूल, दिघी येथील रामचंद्र गायकवाड माध्यमिक विद्यालय व चंदनगर येथील केंद्रीय विद्यालयाने आपापले सामने जिंकून पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स १६ वर्षांखालील मुलींच्या व्हॉलीबॉल स्पर्धेची उपांत्य फेरी गाठली. उपांत्य, अंतिम व तिसऱ्या स्थानासाठीचे सामने सोमवारी खेळले जाणार आहेत.
डेक्कन जिमखाना येथे ही स्पर्धा सुरू आहे. सिंबायोसिस स्कूलने उपांत्यपूर्व सामन्यात शिवणे येथील वॉलनट स्कूलचा २५-८, २५-११ असा सरळ दोन गेम्समध्ये पराभव केला. सिंबायोसिसकडून राष्ट्रीय खेळाडू सिद्धी सणस, मनवा टन्नू व स्वराली कुलकर्णी यांनी, तर वॉलनटकडून ओवी माळी, मेखला प्रभू यांनी चमकदार कामगिरी बजावली. दुसऱ्या उपांत्यपूर्व लढतीत आर्यन्स वर्ल्ड स्कूलने चिंचवडच्या एल्प्रो इंटरनॅशनल स्कूलवर २६-२४, २५-१६ असा विजय मिळविला. विजयी संघाकडून पूर्वा मालुसरे, रितिका ठोकळे व काव्या पांचग्रीकर यांनी, तर एल्प्रो इंटरनॅशनलकडून उर्वी पवार, अनिता पालव व मनुश्री पाटील यांनी अष्टपैलू प्रदर्शन केले.
रोशनी जयस्वाल, प्राजक्ता वाजे व धनश्री गुजरच्या दमदार कामगिरीच्या बळावर रामचंद्र गायकवाड माध्यमिक विद्यालयाने तिसऱ्या उपांत्यपूर्व सामन्यात नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल संघाचा २५-७, २५-१५ असा आणि शेवटच्या उपांत्यपूर्व लढतीत केंद्रीय विद्यालयाने फुरसंगी येथील वॉलनट स्कूलचा २५-९, २५-१६ असा पराभव करून अंतिम आठमध्ये प्रवेश निश्चित केला.
अन्य निकाल : (उपउपांत्यपूर्व फेरी) सिंबायोसिस स्कूल, प्रभात रस्ता वि. वि. परांजपे स्कूल २५-६, २५-९, वॉलनट स्कूल, शिवणे वि. वि. पीजीकेएम स्कूल, कोंढवा २५-२३, १९-२५, १६-१४, रामचंद्र गायकवाड स्कूल वि. वि. डीएसआर स्कूल २५-९ २५-६, नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल वि. वि. अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूल, एरंडवणे २५-१७, २५-१७.
