आर्यन वर्ल्ड, सरहद उपांत्य फेरीत दाखल
पुणे, ता. ९ ः पूनावाला फिनकॉर्प प्रस्तुत सकाळ स्कूलिंपिक्स कबड्डी स्पर्धेमध्ये १४ आणि १६ वर्षांखालील मुलांच्या गटात फुलगावचे नेताजी सुभाषचंद्र बोस बॉईज मिलिटरी स्कूल, भिलारेवाडी येथील आर्यन वर्ल्ड स्कूल आणि कात्रजच्या सरहद स्कूलने उपांत्यपूर्व फेरीत विजय मिळविले.
नेहरु स्टेडियम येथील पुणे जिल्हा कबड्डी संघटनेच्या मैदानावर ही स्पर्धा झाली. १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात चार सामने झाले. पहिल्या सामन्यात नेताजी सुभाषचंद्र बोस मिलिटरी स्कूलने डेक्कन जिमखान्यावरील विमलाबाई गरवारे प्रशालेवर ३२-२० अशा १२ गुणांनी विजय मिळविला. दुसऱ्या सामन्यात आंबेगावच्या अभिनव एज्युकेशन सोसायटी संचलित इंग्लिश मीडियम संघाला आर्यन वर्ल्ड स्कूल विरुद्ध २२-३० असा पराभव पत्करावा लागला. अन्य एका सामन्यात सरहद स्कूलने लोणी काळभोरच्या सेंट तेरेसा स्कूल संघाला ३५-२० असे पराभूत केले.
१६ वर्षांखालील मुलांच्या गटात नेताजी सुभाषचंद्र बोस बॉईज मिलिटरी स्कूलने एमईएस विमलाबाई गरवारे प्रशालेवर ३५-२९ असा विजय मिळविला. दुसऱ्या सामन्यात भिलारेवाडीच्या आर्यन्स वर्ल्डने धायरीच्या संस्कृती नॅशनल स्कूलवर ३२-२४ अशी मात केली. अन्य एका सामन्यात सरहद स्कूलने वारजेच्या आर्यन्स वर्ल्ड संघाला २७-८ असे सहज हरविले.
शेवटच्या सामन्यात वारजे माळवाडीच्या सह्याद्री नॅशनल स्कूलने कोथरुडच्या परांजपे विद्या मंदिरचा १६-१२ असा पराभव केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.