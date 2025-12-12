डी.वाय.पाटील सी.सी, बालन अकादमीची आगेकूच कायम
पुणे, ता. १२ ः महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए)च्या वतीने आणि सकाळ माध्यम समूहातर्फे आयोजित ‘एमसीए कॉर्पोरेट शील्ड’ एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेत अनिरुद्ध साबळे याच्या शतकाच्या जोरावर डी.वाय.पाटील क्रिकेट सेंटर (सी.सी) संघाने पुणेरी बाप्पा संघावर सहा, तर पुनीत बालन क्रिकेट अकादमी यांनी जेट्स क्लबवर पाच विकेटने मात करत विजयी आगेकूच कायम ठेवली. अन्य सामन्यांत कपिल सन्स संघाने ईगल व्हॅलेन्टिनाला आठ विकेटने सहज मात दिली. उद्या (ता. १३) स्पर्धेच्या साखळी फेरीचा शेवटचा दिवस असून उपांत्य फेरीसाठी आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी संघांमध्ये चुरस पाहायला मिळणार आहे.
लोणावळा येथील सिंहगड महाविद्यालयाच्या मैदानावर पुणेरी बाप्पा विरुद्ध डी.वाय.पाटील सी.सी हा सामना झाला. प्रथम फलंदाजी करताना पुणेरी बाप्पाच्या आर्यन देसाई, नौशाद शेख आणि दीपक डांगी यांनी अर्धशतकीय खेळी केली. डी.वाय.पाटील सी.सी संघाच्या सईद इझान आणि ओंकार मोहिते यांनी प्रत्येकी तीन विकेट घेतल्या आणि पुणेरी बाप्पाचा संघ ४७.४ षटकांत २८३ धावांवर सर्वबाद झाला. धावांचा पाठलाग करताना डी.वाय.पाटील सी.सी यांचे सलामीवीर अनिरुद्ध साबळे आणि अथर्व धर्माधिकारी यांनी ७३ चेंडूत ११७ धावांची भागीदारी करत सुरेख सुरुवात करुन दिली. अथर्व ४२ धावांवर बाद झाला. मात्र, अनिरुद्ध याने हर्षल काटेसोबत ८५ धावांची भागीदारी केली करत शतक झळकाविले आणि डी.वाय.पाटील सी.सी संघाने हा सामना सहा विकेटने जिंकला. शतकी खेळीसाठी अनिरुद्ध साबळे हा सामन्याचा मानकरी ठरला.
येवलेवाडी येथील ब्रिलियंट अकादमीच्या मैदानावरील जेट्स क्लब विरुद्ध पुनीत बालन क्रिकेट अकादमी हा सामना एकतर्फी झाला. जेट्स क्लबने प्रथम फलंदाजी करत किरण चोरमले याच्या ९५ धावा, तर दिव्यांग हिंगणेकरच्या ५७ धावांच्या जोरावर ५० षटकांत २८४ धावा केल्या. परंतु बालन अकादमीचा सलामीवीर हर्ष मोगावीरा याच्या ९७ धावांच्या खेळीसह पवन शाह आणि अंकित बावणे यांच्या अर्धशतकीय खेळीने हा सामना एकतर्फी केला आणि बालन अकादमीने हा सामना पाच विकेटने जिंकला. चार विकेट घेणारा रजनीश गुरुबाणी हा सामनावीर ठरला.
नेहरू स्टेडियमवरील ईगल व्हॅलेन्टिना आणि कपिल सन्स हा सामना देखील एकतर्फी झाला. नाणेफेक जिंकून कपिल सन्स यांनी प्रथम गोलंदाजी केली आणि अजय बोरुडे, तनय सांघवी, सव्या गजराज आणि रोहित चौधरी यांच्या प्रत्येकी दोन विकेटच्या जोरावर ईगल व्हॅलेन्टिनाला ३८.५ षटकांत केवळ १८१ धावांवर गुंडाळले. ऋषभ राठोड आणि नीरज जोशी यांनी नाबाद अर्धशतकीय खेळी केली. कपिल सन्स संघाने सामना २६.१ षटकांत आठ विकेट राखून सहज जिंकला. नीरज जोशी हा सामन्याचा मानकरी ठरला.
संक्षिप्त धावफलक ः
ईगल व्हॅलेन्टिना ः ३८.५ सर्वबाद १८१ (रणजित निकम ५८, सिद्धांत दोशी ५१, ओम भोसले २९, अजय बोरुडे २-३२, तनय सांघवी २-३३, सव्या गजराज २-४९, रोहित चौधरी २-१५, सिद्धेश वीर १-२४, सुमीत मार्कली १-२८) आठ विकेटने पराभूत विरुद्ध कपिल सन्स ः २६.१ षटकांत २ बाद १८३ (नीरज जोशी नाबाद ८५, ऋषभ राठोड नाबाद ७६, मनोज इंगळे २-६१).
पुणेरी बाप्पा ः ४७.४ षटकांत १० बाद २८३ (आर्यन देसाई ६४, दीपक डांगी ६२, नौशाद शेख ५१, सईद इझान ३-५१, ओंकार मोहिते ३-७०, आयुष बिरादार १-३३, काझी शामशूझामा १-३७, सोहन जामले १-५३) सहा विकेटने पराभूत विरुद्ध डी.वाय.पाटील. सी. सी. ः ४६.४ षटकांत ४ बाद २८४ (अनिरुद्ध साबळे १२७, हर्षल काटे ६८, अथर्व धर्माधिकारी ४२, दीपक डांगी २-२८, नौशाद शेख १-२४, हितेश वाळुंज १-६४).
जेट्स क्लब ः ५० षटकांत ९ बाद २८४ (किरण चोरमले ९५, दिव्यांग हिंगणेकर ५७, धीरज फटांगरे ३६, रजनीश गुरुबाणी ४-५५, वैभव दरकुंडे २-४२, सिदार्थ म्हात्रे १-६२, आनंद ठेंगे १-६४) पाच विकेटने पराभूत विरुद्ध पुनीत बालन अकादमी ः ४८.२ षटकांत ५ बाद २८७ (हर्ष मोगावीरा ९७, पवन शाह ५८, अंकित बावणे नाबाद ५३, सचिन धस नाबाद २९, अझीम काझी ३-३२, सत्यजीत बच्छाव १-५९).
आज होणारे सामने
पुणेरी बाप्पा विरुद्ध ईगल व्हलेन्टिना ः ब्रिलियंट स्पोर्ट्स अकादमी
(येवलेवाडी). जेट्स क्लब विरुद्ध कपिल सन्स ः नेहरू स्टेडियम (स्वारगेट).
डी.वाय. पाटील सी.सी. विरुद्ध पुनीत बालन क्रिकेट अकादमी ः सिंहगड महाविद्यालय (लोणावळा).
गुणतक्ता
संघ-सामने-विजय-पराभव-गुण-रनरेट
बालन क्रिकेट अकादमी-४-४-०-१६-०.८३९
डी.वाय.पाटील-४-३-१-१२-०.४५५
कपिल सन्स-४-२-२-८-०.०७२
पुणेरी बाप्पा-४-२-२-८- -०.०९७
जेट्स क्लब-४-१-३-४- -०.०४५
ईगल व्हॅलेन्टिना-४-०-४-०- -१.३५३
