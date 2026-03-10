उत्तरप्रदेश पोलिस असल्याचे भासवून व्यावसायिकाचे अपहरण
५० लाखांच्या खंडणीची मागणी; संगमनेर येथून सुखरूप सुटका
पिंपरी, ता. १० : उत्तरप्रदेश पोलिस असल्याचे भासवत चौघांनी मिळून पिंपरी चिंचवडमधील रहाटणी येथून सुरेशकुमार बाबूमल जैसवानी (रा. पिंपळे सौदागर) या व्यावसायिकाचे अपहरण केले. त्यांच्या भावाकडे पन्नास लाखांची खंडणी मागितली. दरम्यान, पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे सुमारे शंभर किलोमीटरपर्यंत पाठलाग करून संगमनेर येथे चारही आरोपींना जेरबंद करून जैसवानी यांची सुखरूप सुटका केली. आरोपींकडून दोन पिस्तूल, सहा काडतूस व इतर साहित्य असा १८ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला.
चंद्रशेखर दीपचंद गौड (रा. जि. आजमगड, उत्तरप्रदेश), दिलीप मोहनलाल सरोज, रिंकु अलगुराम सरोज, अनिल गिरधारीलाल सरोज मुकेशकुमार राममुरत चमार (सर्व रा. जि. प्रतापगड, उत्तरप्रदेश) असे आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणात जैसवाणी यांचे भाऊ रमेशकुमार यांनी फिर्याद दिली आहे. सोमवारी (ता.९) सायंकाळी साडे पाचच्या सुमारास जैसवानी हे त्यांच्या कामानिमित्त रहाटणीतील शिवराजनगर येथील फाऊंन्टन हॉटेलसमोरून दुचाकीवरून जात असताना मोटारीतून आलेल्या पाच आरोपींनी आपण पोलिस असल्याचे भासवत जैसवानी यांचे अपहरण केले. त्यानंतर फिर्यादीकडे ५० लाख रुपयांची मागणी करून पैसे न दिल्यास सुरेशकुमार जैसवानी यास जिवे मारण्याची धमकी फिर्यादीला दिली. या प्रकरणी फिर्यादी यांनी पोलिसांशी संपर्क साधून त्यांच्या भावाचे अपहरण झाल्याची माहिती दिली. पोलिसांनी तपास सुरु केला असता हे आरोपी उत्तरप्रदेशच्या दिशेने गेल्याचे समजले. आरोपीकडून फिर्यादी रमेशकुमार यांना वेळोवेळी खंडणीच्या पैशांसाठी फोन येत होते. या फोनचे तांत्रिक विश्लेषण करून मिळालेल्या माहितीनुसार हे आरोपी अहिल्यानगरच्या दिशेने गेल्याचे समोर आले. त्यानुसार अहिल्यानगर पोलिसांना या गुन्ह्याबाबत माहिती देवून मदत मागितली.
त्यानंतर मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांच्या पथकाने संगमनेर टोलनाका येथे सापळा रचून आरोपींना ताब्यात घेतले.
तसेच अपहृत सुरेशकुमार यांना आरोपींनी संगमनेर येथील चंदनापुरी घाट येथे सोडून दिल्याचे समजल्यानंतर त्यांचा तात्काळ त्या परिसरात शोध घेवुन सुखरुप ताब्यात घेतले.
दरम्यान, अपहृत व्यक्तीची माहिती आरोपींना देणारा संतन सुरेश चव्हाण (रा. काळेवाडी, मुळ- जि. अजामगड, उत्तरप्रदेश) यालाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले.
ही कामगिरी पिंपरी चिंचवड पोलिसांचे खंडणी विरोधी पथक, गुंडा विरोधी पथक व काळेवाडी पोलिस ठाणे यांनी संयुक्तरीत्या केली.
-------------
*अपहरणाचा थरार सीसीटीव्हीत कैद
ही थरारक घटना रहाटणी परिसरातील एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली. हे आरोपी व्यावसायिकाजवळ येऊन स्वतःला पोलिस असल्याचे सांगत त्यांच्याशी बोलताना दिसतात. काही क्षणांतच ते जैसवानी यांना जबरदस्तीने मोटारीत बसवून तेथून निघून जात आहेत.
-----------
