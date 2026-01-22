मुळशीत जातपडताळणीची पावती नसल्याने अर्ज बाद
पौड, ता. २१ : मुळशी तालुक्यात पंचायत समितीच्या १०९ अर्जांपैकी ३६, तर जिल्हा परिषदेच्या ४६ अर्जांपैकी १५ अर्ज अवैध झाले आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीच्या सहा जागांसाठी आता ६७ आणि जिल्हा परिषदेच्या तीन जागांसाठी ३१ जण रिंगणात आहेत. पौड गणात २२ पैकी १० अर्ज बाद झाले. अंबडवेट गणात आत्माराम ववले यांच्या जातपडताळणीची पावती दहा वर्षापूर्वीची असल्याने त्यांचा अर्ज बाद झाल्याने भाजपला ही जागा गमवावी लागली. माण गणात भाजपने रूपाली बोडके आणि युगंधरा पारखी या दोघींनाही एबी फॉर्म दिला होता. त्यात बोडके याचा अर्ज अवैध ठरला. हिंजवडी गणात दोन अर्ज बाद झाले. पिरंगुटमधून चार तर भूगावमधून ८ अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या पौड- अंबडवेट गटात तीन, माण- हिंजवडी गटात ५ तर पिरंगुट- भूगाव गटात सात अर्ज बाद झाले.
