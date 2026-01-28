जिल्ह्याचा विकासावर नेतृत्वाची छाप
पुणे, ता. २८ : जिल्ह्याच्या ग्रामीण राजकारणावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मजबूत पकड कायम राहिली. जिल्ह्यातील सत्ताकारण असो वा विकासकामांचा अजेंडा बहुतेक घडामोडी त्यांच्या भूमिकेभोवती फिरत राहिल्या. ग्रामीण भागातून आलेला नागरिक रिकाम्या हाती परतू नये, ही त्यांची ठाम भूमिका होती. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वितरण, नाविन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी तसेच शाळा, आरोग्य संस्था व प्रशासकीय इमारतींच्या उभारणीसाठी त्यांनी सातत्याने पुढाकार घेतला. जिल्हा परिषदेमध्ये प्रत्येक भागाला नेतृत्वाची संधी मिळेल, यासाठी त्यांनी नेहमी समतोल साधला.
जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सातत्याने बारकाईने लक्ष राहिले. जिल्हा परिषदेच्या वतीने आयोजित मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाच्या ४ सप्टेंबर २०२५ झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी पुणे जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानात पुणे जिल्हा अव्वल स्थानी यावा, यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सकाळपासून कामाला लागले पाहिजे. तसे झाले तर यश निश्चित मिळेल,’ असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी नागरिकांसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही जोमाने काम करण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीचे संपूर्ण बांधकाम अजित पवार यांच्या निरीक्षणाखाली पूर्ण झाले. नवीन प्रशासकीय इमारतींचे बांधकाम, दर्जा आणि स्वच्छतेबाबत ते विशेष आग्रही असल्याने त्यांच्या कार्यपद्धतीचा अनुभव प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी येत राहिला. जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत एखाद्या मुद्द्यावर समाधानकारक उत्तर देता न आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची काही दिवसांत बदली झाल्याची उदाहरणेही आहेत. पालकमंत्री या नात्याने जनतेच्या कामात कोणतीही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, हा स्पष्ट संदेश त्यांनी अशा निर्णयातून प्रशासकीय यंत्रणेला मिळत राहिला. तसेच, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीवाटपात कुणावरही मर्जी न दाखवता, गरज आणि उपयुक्ततेनुसार निधी देत अनेकांचा विरोध डावलून विकासकामे मार्गी लावण्यामध्ये त्यांचा हातखंडा होता.
जिल्हा बॅंक, दूध संघावर पकड
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्षपद अजित पवार यांनी सन १९९१मध्ये स्वीकारले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२३पर्यंत ते बँकेच्या संचालक मंडळावर कायम राहिले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली बँकेने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगती साधली. बँकेची व्यावसायिक उलाढाल वाढली. संचालक मंडळावर प्रत्यक्ष पद नसतानाही बँकेच्या कामकाजावर त्यांचे बारकाईने लक्ष राहिले. बँकेतील नोकरभरतीबाबतची घोषणाही त्यांनी अलीकडेच केली होती. ग्रामीण भागातून आलेल्या अजित पवार यांना जनतेची नस अचूक ओळखता येत असल्याचे त्यांच्या सहकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. खेडोपाड्यातील जनतेशी घट्ट नाळ जोडलेली असल्याने एखादे काम शक्य असेल तर तात्काळ ‘हो’ सांगणे, आणि शक्य नसेल तर स्पष्टपणे नकार देणे, हा त्यांचा ठाम स्वभाव असल्याचे बँकेतील सहकारी सांगतात. याच धर्तीवर पुणे जिल्हा दूध संघासारख्या महत्त्वाच्या सहकारी संस्थेची सूत्रे त्यांनी स्वतःकडे घेतली. संघाचे व्यवस्थापन सक्षमपणे राबवत शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ कसा मिळेल, यावर त्यांनी भर दिला. दूध संघाच्या जागेशी संबंधित आरक्षण हटविण्यातही अजित पवार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
राजकारणावर मजबूत पकड
राजकारणात सक्रिय झाल्यापासून अजित पवार यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक निवडणुकीत सक्रिय सहभाग घेतला आहे. केवळ निवडणूक काळापुरते मर्यादित न राहता, जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर सातत्याने लक्ष ठेवत त्यांनी वेळोवेळी आढावा बैठका घेतल्या. या बैठकींतून त्यांनी प्रशासकीय अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांना जाब विचारत कामाचा वेग आणि गुणवत्ता राखण्यावर भर दिला. सध्याच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठीही अजित पवार यांनी जोरदार तयारी केली होती. इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. जिल्हा परिषद, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि पुणे जिल्हा दूध संघ यांसारख्या प्रमुख सहकारी संस्थांचे कामकाज त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालत होते. या प्रक्रियेत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे मार्गदर्शन आणि सल्ला असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि निर्णयांची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडेच असल्याचे संबंधित पदाधिकारी सांगतात.
या नाविन्यूपूर्ण कामांसाठी आग्रह
- जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि मॉडेल स्कूल योजना राबविण्यावर भर
- एकल महिलांसाठी स्वतंत्र योजना सुरू करून सामाजिक समावेशनावर लक्ष
- जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये परदेशी भाषा शिक्षणासह रोबोटिक शिक्षण सुरू करण्याचा पुढाकार
- ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना नासा आणि इस्रो येथे शैक्षणिक भेटीची संधी
- जिल्हा परिषदेला अधिकाधिक सीएसआर निधी मिळावा, यासाठी विविध कंपन्यांना एकत्र आणण्याचा पुढाकार
- जिल्हा परिषदेची मुख्य इमारत तसेच बारामती, मुळशी आणि आंबेगाव पंचायत समितीच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी विशेष लक्ष
- बारामतीतील होळ प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण केल्यानंतर, त्याच धर्तीवर आधुनिक आरोग्य संस्था उभारण्याच्या प्रशासनाला सूचना
