अविनाश राजेंद्रकुमार घोलप
घोलप कुटुंबीय आणि काटेवाडीतील पवार कुटुंबीय यांचे संबंध केवळ राजकीय नव्हते, तर पिढ्यान्पिढ्यांचे घरोब्याचे होते. दिवंगत माजी आमदार राजेंद्रकुमार घोलप आणि अजित पवार यांचे वडील दिवंगत अनंतराव पवार हे जिवलग मित्र होते. अडीअडचणीच्या काळात एकमेकांना मदतीचा हात देणे, शेतीची आवड आणि नव्या तंत्रज्ञानाबाबतची उत्सुकता या समान धाग्यांमुळे ही मैत्री अधिक घट्ट झाली होती. अनंतराव पवार यांच्या निधनानंतर राजेंद्रकुमार घोलप यांनी अजित पवार यांना शेतीतील बारकावे, होणाऱ्या चुका आणि त्यावरील उपाय अत्यंत आपुलकीने समजावून सांगितले. आज मतभेद असतील, पण मनभेद कधीच नव्हते. आम्ही दोघेही लहानपणापासून एकत्र वाढलो. दादा गेले, ही बातमी कळताच डोळ्यांत टचकन पाणी आले. आपला एक जिवलग मित्र आपल्याला सोडून गेला, अशीच भावन मनात निर्माण झाली.
- अविनाश राजेंद्रकुमार घोलप, माजी अध्यक्ष, छत्रपती साखर कारखाना
