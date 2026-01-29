वाल्ह्यातील कार्यकर्ते व पदाधिकारी निःशब्द
वाल्हे, ता. २९ : पुरंदर तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणूक प्रचाराच्या टिपेला सकाळी कार्यकर्ते घराबाहेर पडले होते, पण नऊच्या दरम्यान सोशल मीडियावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताच्या बातम्या पसरल्या आणि प्रचार जागेवरच थांबला. काहींनी अफवा असावी असे वाटले, पण सत्य समोर आल्यानंतर प्रचारासाठी जमलेले कार्यकर्ते भावनिक झाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते पुणे जिल्हा बॅकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे यांच्या वाल्हे (ता. पुरंदर) कामठवाडी येथील निवासस्थानी एकत्र झाले. यावेळी जालिंदर कामठे, संतोष निगडे, पृथ्वीराज निगडे, सोमेश्वर कारखान्याचे संचालक जितेंद्र निगडे, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष उत्तम धुमाळ, सुकलवाडी सरपंच संदेश पवार, वाल्हे येथील सरपंच अतुल गायकवाड, दत्तात्रेय पवार, महादेव चव्हाण, अशोक बरकडे आदी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी एकमेकांशी गळाभेट घेऊन हंबरडा फोडला. सर्व कार्यकर्ते व पदाधिकारी निःशब्द झाले.
यावेळी प्रा. दिगंबर दुर्गाडे यांच्या निवासस्थानी शोकसभा झाली. यावेळी कार्यकर्त्यांना अश्रू अनावर झाले. ‘शेतकऱ्यांचा नेता, हक्काचा माणूस हरपला, दादा आम्ही पोरके झालो,’ अशी भावना यावेळी व्यक्त होत होती. ‘अमर रहे, अमर रहे अजित पवार अमर रहे’ या घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अवघ्या पाच दिवसांपूर्वी बारामतीला जाताना जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीनिमित्त सासवड येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष कार्यालयात आले होते. हा त्यांचा तालुक्याचा शेवटचा दौरा ठरला.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनामुळे वाल्हेसह परिसरात सर्वत्रच गावात कडकडीत बंद पाळीत सर्व पक्षांची प्रचार यंत्रणा बंद ठेवण्यात आली. प्रचाराला लागलेले सर्व पक्षाची वाहने बंद करून नियोजित प्रचार सभा बंद करण्यात आल्या. पुणे जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष प्रा. दिगंबर दुर्गाडे यांसह जमलेले सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्ते भावनिक होऊन अंत्यदर्शनासाठी बारामतीला गेले.
पाचच दिवसांपूर्वी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दादांची भेटीने त्यांच्या मार्गदर्शनाने उत्साह वाढला होता. आज नेहमीप्रमाणे सर्व कार्यकर्त्यांसह प्रचाराला घराबाहेर पडलो होतो, पण प्रचाराऐवजी दादांच्या अंत्यदर्शनाला जावे लागल्याचे दुःख वाट्याला आले. नियतीने देणारा धक्का सहन होणारा नसून विकासाची दूरदृष्टी, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेला व कार्यकर्त्यांना ताकद देणारा नेता हरपला, असे प्राजक्ता दिगंबर दुर्गाडे यांनी सांगितले.
