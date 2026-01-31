‘राष्ट्रवादी’चे उमेदवार घरोघरी करणार प्रचार
पुणे, ता. ३१ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रचाराला सुरुवात होत असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याने जिल्ह्यातील प्रचार जवळपास थांबला होता. दरम्यान, सुनेत्रा पवार यांनी शनिवारी (ता. ३१) उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना घरोघरी जाऊन प्रचार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, अजित पवार यांच्या भाषणांच्या चित्रफिती, तसेच त्यांच्या कार्याचा प्रचार विविध माध्यमांतून नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याबाबत वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेची निवडणुकीसाठी आता ७ फेब्रुवारीला मतदान होत आहे. प्रचारालाही अधिक वेळ मिळाला असला, तरी पुणे जिल्ह्यात इतर पक्षांनीही प्रचाराचा जोर कमीच ठेवला आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र कोरेकर म्हणाले, ‘‘आमच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. अशा परिस्थितीमध्ये प्रचार करणे शक्यच नव्हते. आता उमेदवार घरोघर जाऊन प्रचार करतील. त्यासह पक्षातील वरिष्ठांकडून रविवारपर्यंत पुढील प्रचार कसा करायचा, याबद्दल निर्णय सांगण्यात येणार आहे. त्यानुसार आम्ही पुढील प्रचार करू, पण त्यामध्ये कुठलाही बडेजावपणा नसेल, मोठ्या सभा नसतील. फटाके, वाजंत्रीसह कुठलेही वाद्य वाजवले जाणार नाहीत, केवळ व्यक्तिगत गाठीभेटी आणि पत्रके वाटून मतदारांशी संपर्क साधला जाणार आहे. ’’ दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे काही ठिकाणी एकाच चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे दोन्हीही पक्षांचे उमेदवार सध्या केवळ घरोघर जाऊन प्रचारावर भर देण्यात येणार आहे. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल शिंदे यांनी, मावळ तालुक्यातील उमेदवारांसाठी प्रचारसभा घेतल्या जाणार नाहीत. कोणत्याही प्रकारची वाद्ये वाजवली जाणार नाहीत. केवळ मतदारांना पत्रके दिली जात आहेत. उमेदवार निवडून आले तरी विजयी मिरवणुका काढल्या जाणार नाहीत, असे दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केले आहे.
