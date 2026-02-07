मतदारांना साद घालण्यासाठी बॅनरबाजी
केसनंद, ता. ७ ः मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रांजणगाव- कारेगाव, शिक्रापूर- सणसवाडी, पाबळ- केंदूर आदी गटांतील मतदान केंद्राच्या मार्गावर व गावातील चौकांत बॅनरबाजी करण्यात आली होती. मतदान केंद्रांकडे जाणाऱ्या मार्गांवर व गावातील मुख्य चौकांत धार्मिक व भावनिक आशयाचे बॅनर झळकले. ‘जय श्रीराम’, ‘जय महाकाल’ अशा संदेशांसह प्रभू श्रीरामांचे छायाचित्र, तीर्थयात्रांची माहिती तसेच दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करणारे बॅनर लावले होते. काही ठिकाणी कार्यकर्ते धार्मिक संदेश असलेले शाली व गमछे परिधान करून फिरताना दिसून आले. सोशल मीडियातूनही मतदानाचे आवाहन करणारे व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.