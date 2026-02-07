दौंड तालुक्यातील पदाधिकारी प्रतिक्रिया
जिल्ह्यामध्ये ऐतिहासिक निकाल देणारी निवडणूक आहे. या निवडणुकीमध्ये भाजपाला जिल्ह्यामध्ये व विशेषतः दौंड तालुक्यामध्ये ऐतिहासिक यश मिळणार आहे. मतदारांनी विकासाला साथ दिली आहे. दौंड तालुक्यामध्ये सात जिल्हा परिषद व १४ पंचायत समिती उमेदवार विजयी होतील. तालुक्यामध्ये अनेक ठिकाणी धक्कादायक निकाल लागतील.
- राहुल कुल, आमदार
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रत्येक उमेदवार विजयी होतील. होणाऱ्या मतदानामध्ये प्रत्येक गावामध्ये राष्ट्रवादीसाठी चांगले वातावरण आहे. माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांनी केलेल्या विकास कामाला दौंडकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे.
- रमेश थोरात, संचालक, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक
दौंड तालुक्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगले वातावरण आहे. या निवडणुकीमध्ये मतदारांनी राष्ट्रवादीचे उमेदवारांना उस्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे.
- नितीन दोरगे, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दौंडचे आमदार राहुल कुल यांनी केलेल्या विकासकामांना दौंडकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. या निवडणुकीमध्ये अनेक ठिकाणी कमळ फुलणार आहे.
- राहुल हंडाळ, तालुकाध्यक्ष, भाजप
शिवसेनेने जिल्हा परिषदेसाठी चार व पंचायत समितीसाठी एक उमेदवार उभा केला होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये शिवसेनेला १७०० मते पडली होती. या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचे दोन उमेदवार निवडून येतील असा अंदाज आहे.
- महेश पासलकर, जिल्हाध्यक्ष शिवसेना
