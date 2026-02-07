लोकशाहीचा उत्सव उत्साहात
पुणे, ता. ७ : जिल्हा परिषद व जिल्ह्यातील तेरा तालुक्यातील पंचायत समिती सदस्यांच्या निवडीसाठी शनिवारी (ता. ७) झालेल्या मतदानात जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यांत संमिश्र वातावरण पाहायला मिळाले. काही ठिकाणी सकाळच्या सत्रात मतदारांचा प्रतिसाद अल्प होता, तर दुपारीनंतर अनेक मतदान केंद्रांवर गर्दी वाढली. जिल्ह्यात मोठ्या सभा, प्रचार रॅली, शक्तिप्रदर्शनाविना झालेल्या निवडणुकीत बारामती, इंदापूर तालुक्यात दुपारपर्यंत मतदारांचा उत्साह कमी होता. काही ठिकाणी मतदान यंत्र पडण्याचे आणि मतदार यादी नाव सापडत नसल्याचे प्रकार घडले. काही तालुक्यात किरकोळ वादाचे प्रसंगही घडले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार राज्यातील पुण्यासह बारा जिल्हा परिषद पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर करण्यात आली. जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी प्रचार जोमात सुरू झाला होता. मात्र, बारामती येथे प्रचाराला जात असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाले. यामुळे या सर्व निवडणुकीचा नूरच पालटला. राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर पक्षांनीही संवेदनशीलता दाखवत मोठ्या प्रचार सभा, रॅली करणे टाळले. उमेदवारांनी व्यक्तिगत भेटी, पत्रके वाटत आणि कोपरा सभा घेऊन स्वतःचा प्रचार केला. अजित पवार यांच्या निधनामुळे निवडणुकीचे मतदान आणि मतमोजणी ही दोन दिवसांनी पुढे ढकलण्यात आले.
दरम्यान, शिरूर तालुक्यातील खैरवाडी येथे सायंकाळीनंतरही मतदान केंद्रावर मतदारांची लक्षणीय गर्दी होती. कामानिमित्त बाहेर असलेले नागरिक संध्याकाळी मतदानासाठी मोठ्या संख्येने दाखल झाले. बारामती तालुक्यात सकाळच्या सत्रात मतदारांमध्ये काहीसा निरुत्साह जाणवला. अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांची उपस्थिती कमी होती. मात्र, दुपारनंतर परिस्थितीत बदल झाला आणि मतदारांची संख्या हळूहळू वाढू लागली. विशेषतः तरुण आणि महिला मतदारांनी दुपारीनंतर मतदानासाठी बाहेर पडल्याचे दिसून आले. इंदापूर तालुक्यात काही मतदान केंद्रांवर मतदान यंत्रे बंद पडण्याच्या घटना घडल्या. त्यामुळे काही काळ मतदान प्रक्रिया खोळंबली. मात्र, पर्यायी यंत्रांची व्यवस्था करण्यात आल्याने पुढील मतदान सुरळीत पार पडले. इंदापूरमध्ये यंदा काही गटांत चुरशीच्या लढती होत असून, आजी-माजी मंत्र्यांची मुले निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याने राजकीय वातावरण तापलेले होते. मुळशी तालुक्यात काही ठिकाणी किरकोळ वादाचे प्रसंग घडले. तसेच, काही मतदान केंद्रांवर मतदान यंत्र पडण्याचे प्रकारही घडल्याने मतदारांमध्ये काहीसा गोंधळ निर्माण झाला. मात्र, प्रशासनाने वेळीच हस्तक्षेप केल्याने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात आली. जिल्ह्यामध्ये तांत्रिक अडचणी, किरकोळ वाद वगळतात नागरिकांनी लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग नोंदवत मतदान केले. जुन्नर तालुक्यात सकाळच्या टप्प्यात मतदानाचा वेग मंद होता. मात्र, दुपारनंतर मतदारांची उपस्थिती वाढू लागली आणि मतदानाचा टक्का वाढला. खेड तालुक्यात दुपारीनंतर महिलांच्या मोठ्या प्रमाणावर रांगा लागल्या होत्या. अनेक मतदान केंद्रांवर महिला मतदारांचा उत्साह दिसून आला.
अंगणवाडी सेविकांची उल्लेखनीय कामगिरी
महिला व बालकल्याण विभागाकडून अंगणवाडी सेविकांनी मतदान केंद्रांवर उल्लेखनीय कामगिरी बजावली. महिला मतदारांसाठी पाळणाघर आणि हिरकणी कक्षाची योग्य व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यामुळे लहान मुलांसह आलेल्या महिलांना मतदान करणे सोपे झाले आणि महिला सहभागात वाढ झाल्याचे चित्र दिसून आले. आंबेगाव तालुक्यात निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान सामाजिक भान जपणारे प्रेरणादायी प्रसंगही पाहायला मिळाले. काही गावांमध्ये नवविवाहित वधू-वरांनी लग्नमंडपात जाण्यापूर्वी मतदानाचा हक्क बजावला. या कृतीचे सर्वत्र कौतुक करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.