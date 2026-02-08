बारामतीतील मतदानात १६.४५ टक्क्यांनी घट

पुणे, ता. ८ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात होण्याच्याच दिवशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे अपघाती निधन झाल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात निवडणूक प्रचारावर त्याचा परिणाम दिसून आला. राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर सर्वच पक्षांनी संवेदनशीलता दाखवत प्रचार साध्या पद्धतीने केला. विशेषतः बारामती तालुक्यात कोणत्याही पक्षाकडून मोठ्या सभा, रॅली किंवा जोरदार प्रचार झाला नाही. याचा थेट परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवर झाला असून, बारामती तालुक्यात २०१७च्या तुलनेत यंदा १६.४५ टक्क्यांनी मतदान घटले आहे. तर पूर्ण जिल्ह्यात दोन टक्क्यांनी मतदान कमी झाले.
जिल्ह्यातील ७३ जिल्हा परिषद गट व १४६ पंचायत समिती गणांसाठी शनिवारी (ता. ७) झालेल्या मतदानात एकूण ६८.३५ टक्के मतदान झाले. राजगड तालुक्यात सर्वाधिक ७९.२८ टक्के मतदान झाले आहे. जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढली, तर सहा तालुक्यांमध्ये घट झाली आहे. मतदान घटलेल्या तालुक्यांमध्ये बारामतीचा क्रमांक पहिला असून, त्याखालोखाल इंदापूरमध्ये ९.०७ टक्के, जुन्नरमध्ये ८.४९ टक्के, आंबेगावमध्ये ४.९७ टक्के, पुरंदरमध्ये ३.१९ टक्के आणि मुळशीमध्ये ०.९८ टक्के मतदान घटले आहे. दुसरीकडे, मतदान वाढलेल्या तालुक्यांमध्ये हवेली तालुक्यात सर्वाधिक ५.५८ टक्के वाढ झाली आहे. तसेच, राजगडमध्ये ३.७१ टक्के, मावळमध्ये ३.०९ टक्के मतदान वाढले असून, भोर, खेड, दौंड आणि शिरूर तालुक्यांमध्येही मागील निवडणुकीच्या तुलनेत मतदानाची टक्केवारी वाढलेली आहे.
मतदान वाढलेले तालुके - हवेली, राजगड, मावळ, भोर, खेड, दौंड, शिरूर
मतदान कमी झालेले तालुके - बारामती, इंदापूर, जुन्नर, आंबेगाव, पुरंदर, मुळशी
तालुकानिहाय मतदानाची टक्केवारी
तालुका -- सन २०१७ --सन २०२६
जुन्नर -- ६९.६७ -- ६१.१८
आंबेगाव --७०.२७ -- ६५.३०
शिरूर -- ७५.६४ -- ७५.९६
खेड -- ७३.०२ -- ७५.१७
मावळ -- ७४.१६ -- ७७.२५
मुळशी -- ६४.९१ -- ६३.९३
हवेली -- ६३.०० -- ६८.५८
दौंड -- ६६.६२ -- ६८.४८
पुरंदर -- ७१.५१ -- ६८.३२
राजगड -- ७५.५७ -- ७९.२८
भोर --७२.९५ -- ७५.६८
बारामती --७१.३५ -- ५४.९०
इंदापूर -- ७४.७६ -- ६५.६९
एकूण -- ७०.३५ --६८.३५
